Чим замінити майонез: 8 рецептів соусів для новорічних салатів
Наближається Новий рік, багато хто вже думає про новорічне меню. Якщо ви хочете здивувати гостей салатами, проте не палаєте бажанням їсти майонез, ця стаття саме для вас.
Редакція FoodOboz ділиться з вами рецептами соусів, які стануть чудовою альтернативою майонезу в різних салатах, а також доповненням до страв із риби, м'яса, птиці й овочів.
Сирно-йогуртовий соус із часником
Цей соус підійде для олів'є та інших змішаних салатів.
йогурт без добавок – 200 мл
сир – 200 г
гірчиця – 2 ч. л.
лимонний сік – 2 ч. л.
часник – 2 зубчики
сіль – за смаком
зелень – за бажанням
Усі інгредієнти з'єднуємо й добре збиваємо блендером. Має вийти досить густий соус за консистенцією близький до майонезу. Замість йогурту можна використовувати кефір. За бажанням у кінці можна додати дрібно посічену зелень.
Веганський майонез із авокадо
Цей соус підійде для яєчних салатів, салатів із тунцем і вегетаріанських страв.
стигле авокадо – 1 шт.
лимон – 1/2 шт.
олія – 3 ст. л.
сіль – за смаком
каєнський перець – за бажанням
Авокадо почистити, видалити кісточку. Порізати на невеликі шматочки й перекласти в блендер. Додати лимонний сік, сіль і каєнський перець. Збити. Потроху вливаючи олію, продовжувати збивати масу до гладенької консистенції.
Арахісовий соус
Цей соус доповнить салат із морських водоростей чука, а також страви з овочів, птиці та морепродуктів.
горіхова паста – 0,5 склянки
мед або цукор – 1 ч. л.
часник – 1 маленький зубчик
імбир – маленький шматочок (2-3 см)
соєвий соус – 2 ст. л.
лимонний сік – 1 ст. л.
мелений чилі – за смаком
Імбир і часник почистити, дрібно порубати ножем і перекласти в блендер. Додати всі інші інгредієнти і збити до однорідності. Якщо соус вийшов занадто густий, додати кілька столових ложок води і знову збити. Води можна додавати стільки, наскільки рідку консистенцію соусу ви хочете.
Сметанний соус із хроном
Цей соус чудово підійде для пельменів і страв зі свининою і куркою.
сметана – 200 г
тертий хрін – 2 ст. л.
часниковий порошок – 1/2 ч. л.
чорний мелений перець – за смаком
Усі інгредієнти скласти в миску й добре перемішати. За бажанням можна додати улюблені трави та спеції. Зберігати соус у холодильнику.
Квасолевий соус із паприкою
Цей соус підійде для змішаних салатів, м'ясних страв і печених овочів.
консервована біла квасоля – 200 г
лимон – 1 шт.
олія – 5 ст. л.
гірчиця – 1 ч. л.
сіль, перець – за смаком
мелена паприка – 1/2 ч. л.
З квасолі злити рідину в чашку. Блендером подрібнити квасолю, поступово додаючи рідину, поки соус не стане за консистенцією як нежирний майонез. Додати м'якоть одного лимона (половину соку краще злити), соняшникову олію, гірчицю, сіль, перець і паприку. Усе добре перемішати.
Лимонно-йогуртовий соус
Цей соус підійде для легких овочевих салатів – наприклад, із молодою редискою.
натуральний йогурт – 200 мл
лимонний сік – 1 ст. л.
часник – 1 зубчик
сіль, перець – за смаком
зелень – за бажанням
Блендером збиваємо йогурт із лимонним соком (не більше ніж хвилину). Додаємо пропущений через прес часник і спеції. Перемішуємо й охолоджуємо.
Йогуртовий соус з імбиром і карі
Цей соус доповнить страви з птиці, а також салати в азіатському стилі.
натуральний густий йогурт – 250 мл
порошок карі – 1 ч. л.
імбир – невеликий шматочок
кисло-солодке яблуко – 1 шт.
Імбир і яблуко почистити від шкірки, з яблука видалити серцевину. Усе потерти на дрібній тертці. З'єднати з йогуртом і порошком карі, добре перемішати.
Соус Голландез
Цей соус підійде до страв з яєць, риби та овочів.
вершкове масло – 125 г
курячі жовтки – 2 шт.
свіжовичавлений лимонний сік
крижана вода – 1/2 склянки
білий винний оцет – 1/2 ч. л.
сіль – дрібка
У сотейнику розтопити вершкове масло й тримати його в теплому стані. В окремій мисці змішати жовтки, білий винний оцет і сіль. Влити жменю крижаної води, збивати кілька хвилин, після чого поставити миску на водяну баню з дуже повільно киплячою водою. Готувати 3-5 хвилин, постійно помішуючи, поки жовтки не загустішають. Зняти з водяної бані і, продовжуючи збивати, поступово додавати розтоплене вершкове масло доти, доки воно повністю не змішається з жовтками. У кінці додати лимонний сік і знову перемішати. Подавати соус теплим.
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