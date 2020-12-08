Чем заменить майонез: 8 рецептов соусов для новогодних салатов

Маша Сердюк FoodOboz 17:13, 8.12.2020 Обновлено: 19:07, 8.12.2020

Приближается Новый год, многие уже задумываются над новогодним меню. Если вы хотите удивить гостей салатами, но не горите желанием есть майонез, эта статья именно для вас.

Редакция FoodOboz делится с вами рецептами соусов, которые станут отличной альтернативой майонезу в различных салатах, а также дополнением к блюдам из рыбы, мяса, птицы и овощей.

Творожно-йогуртовый соус с чесноком

Такой соус подойдет для оливье и других смешанных салатов.
The Spruce / Ali Redmond

Этот соус подойдет для оливье и других смешанных салатов.

  • йогурт без добавок – 200 мл

  • творог – 200 г

  • горчица – 2 ч. л.

  • лимонный сок – 2 ч. л.

  • чеснок – 2 зубчика

  • соль – по вкусу

  • зелень – по желанию

Все ингредиенты соединяем и хорошо взбиваем блендером. Должен получиться довольно густой соус, по консистенции близкий к майонезу. Вместо йогурта можно использовать кефир. По желанию в конце можно добавить мелко рубленную зелень.

Веганский майонез из авокадо

Такой соус подойдет для яичных салатов, салатов с тунцом и вегетарианских блюд.
paleogrubs.com

Этот соус подойдет для яичных салатов, салатов с тунцом и вегетарианских блюд.

  • спелый авокадо – 1 шт.

  • лимон – 1/2 шт.

  • растительное масло – 3 ст. л.

  • соль – по вкусу

  • кайенский перец – по желанию

Авокадо почистить, удалить косточку. Порезать на небольшие кусочки и переложить в блендер. Добавить лимонный сок, соль и кайенский перец. Взбить. Понемногу добавляя оливковое масло, продолжать взбивать массу до гладкости и однородности.

Арахисовый соус

Такой соус дополнит блюда из овощей, птицы и морепродуктов.
inchofyum.com

Этот соус дополнит салат из морских водорослей чука, а также блюда из овощей, птицы и морепродуктов.

  • ореховая паста — 0.5 стакана

  • мед или сахар — 1 ч. л.

  • чеснок — 1 маленький зубчик

  • имбирь — маленький кусочек (2-3 см)

  • соевый соус — 2 ст. л.

  • лимонный сок — 1 ст. л.

  • молотый чили — по вкусу

Имбирь и чеснок почистить, мелко порубить ножом и переложить в блендер. Добавить все остальные ингредиенты и взбить до однородности. Если соус получился слишком густой, добавить пару столовых ложек воды и снова взбить. Воды можно добавлять столько, насколько жидкую консистенцию соуса вы хотите.

Сметанный соус с хреном

Такой соус отлично подойдет для пельменей и блюд со свининой и курицей.
minimalistbaker.com

Этот соус отлично подойдет для пельменей и блюд со свининой и курицей.

  • сметана – 200 г

  • тертый хрен – 2 ст. л.

  • чесночный порошок – 1/2 ч. л.

  • черный молотый перец – по вкусу

Все ингредиенты сложить в миску и хорошо перемешать. При желании можно добавить любимые травы и специи. Хранить соус в холодильнике.

Фасолевый соус с паприкой

Такой соус подойдет для смешанных салатов, мясных блюд и печеных овощей.
seriouseats.com/Vicky Wasik

Этот соус подойдет для смешанных салатов, мясных блюд и печеных овощей.

  • консервированная белая фасоль – 200 г

  • лимон – 1 шт.

  • растительное масло – 5 ст. л.

  • горчица – 1 ч. л.

  • соль, перец – по вкусу

  • молотая паприка – 1/2 ч. л.

С фасоли слить жидкость в чашку. Блендером измельчить фасоль, постепенно добавляя жидкость, пока соус не станет по консистенции как нежирный майонез. Добавить мякоть одного лимона (половину сока лучше слить), подсолнечное масло, горчицу, соль, перец и паприку. Все хорошо перемешать.

Лимонно-йогуртовый соус

Такой соус подойдет для легких овощных салатов.
wallabyyogurt.com

Этот соус подойдет для легких овощных салатов – например, с молодой редиской.

  • натуральный йогурт – 200 мл

  • лимонный сок – 1 ст. л.

  • чеснок – 1 зубчик

  • соль, перец – по вкусу

  • зелень – по желанию

Блендером взбиваем йогурт с лимонным соком (не больше минуты). Добавляем пропущенный через пресс чеснок и специи. Перемешиваем и охлаждаем.

Йогуртовый соус с имбирем и карри

Такой соус дополнит блюда из птицы и салаты в азиатском стиле.
bbcgoodfood.com

Этот соус дополнит блюда из птицы, а также салаты в азиатском стиле.

  • натуральный густой йогурт – 250 мл

  • порошок карри – 1 ч. л.

  • имбирь – небольшой кусочек

  • кисло-сладкое яблоко – 1 шт.

Имбирь и яблоко почистить от кожуры, из яблока удалить сердцевину. Все потереть на мелкой терке. Соединить с йогуртом и порошком карри, хорошо перемешать.

Соус Голландез

Такой соус подойдет к блюдам из яиц, рыбы и овощей.
escoffieronline.com

Этот соус подойдет к блюдам из яиц, рыбы и овощей.

  • сливочное масло – 125 г

  • куриные желтки – 2 шт.

  • свежевыжатый лимонный сок

  • ледяная вода – 1/2 стакана

  • белый винный уксус – 1/2 ч. л.

  • соль – щепотка

В сотейнике растопить сливочное масло и поддерживать его в теплом состоянии. В отдельной миске смешать желтки, белый винный уксус и соль. Влить пригоршню ледяной воды, взбивать несколько минут, после чего поставить миску на водяную баню с очень медленно кипящей водой. Готовить 3-5 минут, постоянно помешивая, пока желтки не загустеют. Снять с водяной бани и, продолжая взбивать, постепенно добавлять растопленное сливочное масло до тех пор, пока оно полностью не смешается с желтками. В конце добавить лимонный сок и снова перемешать. Подавать соус теплым.

Раньше OBOZREVATEL рассказывал, как приготовить три вида веганского соуса песто.

Комментировать
FoodOboz

Смотрите также

Украина должна сказать правду, Кремль будет в истерике

Кабмин хочет ввести локдаун в Украине с 8 января: СМИ опубликовали документ

Россиянин с флагом Украины провел у стен Кремля пикет против Путина. Фото и видео

В России заявили о готовности производства их вакцины в Харькове: появилась реакция украинской компании

Крымчане опубликовали фото высохшего водохранилища, поившего Симферополь