Чим замінити м'ясо під час Великого посту: поради дієтолога

Лікар-дієтолог Наталя Самойленко розповіла про продукти, які можуть замінити м'ясо під час Великого посту.

Список необхідних організму продуктів Наталя виклала на своїй сторінці в Instagram.

За її словами, відмова від м'яса у піст може позитивно позначитися на вашому здоров'ї, знизивши ризики розвитку раку і захворювань серцево-судинної системи. "Але це тільки в тому випадку, якщо ваше харчування різноманітно і збалансовано", – зазначила лікар.

Якщо ви дотримуєтеся посту, необхідно стежити за тим, щоб у вашому раціоні були присутні продукти, які містять такі мікроелементи:

Залізо. Залізо присутнє в буряках, томатах, шпинаті і брокколі, гречці та бобових (сочевиця, квасоля, кеш'ю, нут) і гіркому шоколаді.

Білок. Білок міститься в горіхах (особливо в мигдалі та волоських) і насінні, а також в бобових (квасоля, горох, сочевиця, нут, тофу, маш), авокадо, грибах, водоростях, кашах (гречка, рис, кукурудзяна каша, кіноа), деяких фруктах (хурма, абрикос, груша) і листових овочах (шпинат, портулак, салат, щавель).

Також Наталя Самойленко порадила звернути увагу на пророщені злаки (пшениця, гречка, овес, пророщені насіння соняшнику). За її словами, ці продукти є джерелом вітамінів, мікроелементів, жирних кислот, білка і антиоксидантів. Лікар каже, що їх можна додавати в салат разом із насінням гарбуза, насінням льону або кунжутом.

"Вітамін В12 ми можемо знайти лише в продуктах тваринного походження, але відмова від нього в піст не така страшна – природа заздалегідь передбачила можлива відсутність м'яса на кілька місяців і створила в організмі депо цього вітаміну", – зазначила дієтолог.

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