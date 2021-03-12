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Котлети без м'яса: 7 пісних рецептів

3.5т
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Хто сказав, що котлети можна робити тільки з м'яса?

Напередодні Великого посту редакція FoodOboz розповідає, як приготувати веганські котлетки: без м'яса, а іноді навіть і без яєць.

Броколі можна замінити на цвітну капусту.
Броколі можна замінити на цвітну капусту. Джерело: histaminefriendlykitchen.com

Котлетки з броколі

  • броколі – 1 головка

  • ріпчаста цибуля – 1 шт.

  • борошно – 3/4 склянки

  • сіль, перець – на смак

  • олія – для смаження

  1. Броколі розбираємо на суцвіття і опускаємо в підсолений окріп на півтори-дві хвилини.

  2. Броколі разом із цибулею подрібнюємо в блендері або прокручуємо в м'ясорубці.

  3. В отриману масу додаємо сіль і перець, перемішуємо і залишаємо хвилин на 15-20, щоб фарш пустив сік.

  4. Додаємо борошно і добре вимішуємо. Формуємо котлетки, викладаємо на розпечену і змащену олією сковорідку.

  5. Смажимо на сильному вогні до золотистої скоринки з обох сторін.

Замість замороженої кукурудзи можна взяти консервовану.
Замість замороженої кукурудзи можна взяти консервовану. Джерело: Pinterest

Кукурудзяні котлетки

  • заморожена кукурудза – 400 г

  • ріпчаста цибуля – 1 шт.

  • яйця – 2 шт.

  • кукурудзяна мука або крохмаль – 1 склянка

  • кріп – 1 пучок (невеликий)

  • сіль, перець – на смак

  • олія – для смаження

  • дрібна кукурудзяна крупа – для панірування

  1. Кукурудзу розморожуємо. Ділимо на дві частини, частину перемелює блендером разом з очищеною цибулею.

  2. Перекладаємо подрібнену масу в миску, додаємо другу частину кукурудзи, дрібно рубаний кріп, яйця, борошно або крохмаль. Солимо, перчимо, замішуємо фарш.

  3. Формуємо котлетки, обвалюємо їх у кукурудзяній крупі. Викладаємо в нагріту і змащену олією пательню. Смажимо на середньому вогні до золотистого кольору з обох боків.

Картоплю краще відварити в мундирах.
Картоплю краще відварити в мундирах. Джерело: Pinterest

Котлетки з картоплі та квашеної капусти

  • картопля – 5 шт.

  • квашена капуста – 300 г

  • сіль, перець – на смак

  • олія – для смаження

  • панірувальні сухарі

  1. Картоплю відварюємо в мундирах. Коли буде готова, трохи охолоджуємо її і тремо на дрібній тертушці.

  2. Капусту дрібно рубаємо ножем або подрібнюємо блендером.

  3. Змішуємо картоплю і капусту, додаємо яйце, сіль і перець. Добре вимішуємо, формуємо котлетки і обвалюємо їх у панірувальних сухарях.

  4. Викладаємо в нагріту і змащену олією сковороду. Смажимо на середньому вогні до золотистої скоринки з обох боків.

Замість волоських горішків можна взяти мигдаль.
Замість волоських горішків можна взяти мигдаль. Джерело: atastylovestory.com

Бурякові котлетки

  • буряк – 2 шт. (великі)

  • синя цибуля – 1 шт.

  • часник – 2 зубчики

  • волоські горіхи – 0.5 склянки

  • кінза або петрушка – 1 пучок

  • хмелі-сунелі – 1 ч.л.

  • сіль, перець – на смак

  • олія – для смаження

  • панірувальні сухарі – 3-4 ст.л. + для панірування

  1. Буряк відварюємо або запікаємо в духовці до м'якості. Готовий буряк охолоджуємо, чистимо і крупно ріжемо.

  2. Часник і цибулю чистимо, зелень миємо й обсушуємо. Всі інгредієнти подрібнюємо блендером або пропускаємо через м'ясорубку. Якщо подрібнюємо блендером, стежте за структурою "фаршу", вона має бути пухкою та неоднорідною.

  3. Додаємо до буряково-горіхової суміші сухарі, сіль, перець і хмелі-сунелі, добре все вимішуємо.

  4. Формуємо невеликі котлетки, обвалюємо в сухарях. Викладаємо на розпечену і змащену олією сковороду, смажимо на середньому вогні до золотистої скоринки.

За бажанням у гарбузові котлетки можна додати тертий сир.
За бажанням у гарбузові котлетки можна додати тертий сир. Джерело: foodwithfeeling.com

Гарбузові котлетки

  • очищений гарбуз – 1 кг

  • манка – 4 ст.л.

  • сіль, перець – на смак

  • улюблені трави – на смак

  • олія – для смаження

  • борошно або панірувальні сухарі

  1. Гарбуз тремо на тертці. Викладаємо в нагріту і змащену олією сковороду, додаємо сіль і перець. Перемішуємо, чекаємо, поки гарбуз пустить сік.

  2. Тушкуємо гарбуз, періодично помішуючи, до повного випаровування рідини. Коли рідини не залишиться (тільки стежте, щоб гарбуз не згорів!), додаємо манку, сіль, перець і улюблені трави. Тушкуємо, помішуючи, ще кілька хвилин. Готову масу перекладаємо в миску і охолоджуємо.

  3. Коли гарбузове пюре вистигне, починаємо формувати котлетки. Якщо "фарш" надто рідкий, додайте в нього трохи борошна, манки або панірувальних сухарів – так він стане щільним.

  4. Готові котлетки обвалюємо в борошні або сухарях. Викладаємо в нагріту і змащену олією пательню. Смажимо на середньому вогні до золотистої скоринки з двох боків.

Рисові котлетки можна приготувати без сочевиці.
Рисові котлетки можна приготувати без сочевиці. Джерело: taste.com.au

Рисові котлетки із сочевицею

  • рис – 0,5 склянки

  • сочевиця – 1 склянка

  • яйця – 2 шт.

  • борошно або манка – 0,5 склянки

  • сіль, перець – на смак

  • олія – для смаження

  • панірувальні сухарі

  1. Рис промиваємо, складаємо в каструлю, заливаємо водою (приблизно півтори склянки води на пів склянки рису) і варимо до м'якості.

  2. Сочевицю добре промиваємо, змінюючи воду кілька разів. Перекладаємо сочевицю в каструлю, заливаємо чистою холодною водою з розрахунку 1:2 (на склянку сочевиці 2 склянки води).

  3. Доводимо до кипіння, прибираємо піну. Зменшуємо вогонь до мінімуму і варимо, помішуючи, хвилин 10-15. Сочевиця має стати м'якою і розвареною.

  4. Готову сочевицю подрібнюємо блендером до гладкої, однорідної консистенції. Цей пункт не є обов'язковим, якщо не хочете морочитися, просто змішайте готову сочевицю з вареним рисом.

  5. Додаємо яйця, сіль, перець, манку або борошно і добре вимішуємо. Формуємо котлетки, обвалюємо в панірувальних сухарях.

  6. Викладаємо в нагріту і змащену олією сковороду. Смажимо на середньому вогні до золотистого кольору з обох боків.

Акторка Ольга Сумська поділилася рецептом кабачкових котлет.
Акторка Ольга Сумська поділилася рецептом кабачкових котлет. Джерело: taste.com.au

Котлетки з кабачків

Рецептом цих котлеток нещодавно поділилася акторка і телеведуча Ольга Сумська. Вона готує їх без додавання яєць та інших тваринних жирів – ідеальний варіант до прийдешнього Великого посту.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як приготувати рамен – зігрівальний суп родом з Японії.

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Автор
Маша Сердюк Маша Сердюк
Теги
Великий піст рецепт
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