Чому бальзамічний оцет варто додавати в свої страви: розкрито 3 причини

Бальзамічний оцет використовується для заправки салатів і ароматизації страв, але в багатьох випадках його поживними властивостями просто нехтують. Однак відсутність знань про потенціал цього продукту не означає, що в ньому немає корисних речовин.

Присутність антиоксидантів і пробіотиків, а також підтримання рівня глюкози в крові – це головні причини, чому він повинен вживатися регулярно, повідомляє mejorconsalud.com.

Бальзамічний оцет містить багато антиоксидантів

Пробіотики

Це живі бактерії, які потрапляють в організм з їжею та добавками. Вони містяться в продуктах, отриманих в результаті молочнокислого бродіння, таких як йогурти і кефір. Проте бальзамічний оцет також містить їх у своєму складі.

Бактерії, що сприяють ферментації оцтової кислоти, здатні впливати на здоров'я людей шляхом колонізації шлунково-кишкового тракту, поліпшуючи склад мікробіоти. Крім того, вони можуть запобігти ожирінню в довгостроковій перспективі, а також знизити рівні тривоги і стресу.

Антиоксиданти

Ще одна перевага бальзамічного оцту полягає в наявності антиоксидантів, які надходять з винограду. За даними досліджень, його споживання пов'язане зі зниженням частоти виникнення хронічних і метаболічних патологій. Наприклад, остеопороз є одним із тих захворювань, яким можна запобігти завдяки регулярному використанню.

Серед усіх флавоноїдів, які містить бальзамічний оцет, необхідно виділити присутність виноградних дубильних речовин. Вони мають захисні властивості щодо серцево-судинної системи. Корисніше включати їх в раціон, вживаючи оцет, ніж вино, оскільки алкоголь зменшує поглинання фітонутрієнтів і піддає ризику здоров'я печінки.

Глікемічний контроль

Бальзамічний оцет здатний допомагати регулювати рівень глюкози в крові. Згідно з дослідженням, опублікованим в журналі Food Chemistry, він має протидіабетичні властивості.

Для отримання користі можна купувати будь-який з представлених видів, але важливо перевіряти етикетки. Часто люди вибирають крем з бальзамічним оцтом, але він сильно відрізняється від самого оцту. Крім того, цей продукт містить в своєму складі цукор, який негативно впливає на рівень глюкози в крові.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про користь пробіотиків для здоров'я. Вони полегшують травлення і засвоєння поживних речовин, а також зміцнюють імунну систему.