Почему бальзамический уксус стоит добавлять в свои блюда: раскрыты 3 причины

Бальзамический уксус используется для заправки салатов и ароматизации блюд, но во многих случаях его питательными свойствами просто пренебрегают. Однако отсутствие знаний о потенциале этого продукта не означает, что в нем нет полезных веществ.

Присутствие антиоксидантов и пробиотиков, а также поддержание уровня глюкозы в крови – это главные причины, почему он должен употребляться регулярно, сообщает mejorconsalud.com.

Бальзамический уксус содержит много антиоксидантов

Пробиотики

Это живые бактерии, которые попадают в организм с пищей и добавками. Они содержатся в продуктах, полученных в результате молочнокислого брожения, таких как йогурты и кефир. Тем не менее бальзамический уксус также содержит их в своем составе.

Бактерии, способствующие ферментации уксусной кислоты, способны влиять на здоровье людей путем колонизации желудочно-кишечного тракта, улучшая состав микробиоты. Кроме того, они могут предотвратить ожирение в долгосрочной перспективе, а также снизить уровни тревоги и стресса.

Антиоксиданты

Еще одно преимущество бальзамического уксуса заключается в наличии антиоксидантов, которые поступают из винограда. По данным исследований, его потребление связано со снижением частоты возникновения хронических и метаболических патологий. Например, остеопороз является одним из тех заболеваний, которые можно предотвратить благодаря регулярному использованию.

Среди всех флавоноидов, которые содержит бальзамический уксус, необходимо выделить присутствие виноградных дубильных веществ. Они обладают защитными свойствами в отношении сердечно-сосудистой системы. Полезнее включать их в рацион, употребляя уксус, чем вино, поскольку алкоголь уменьшает поглощение фитонутриентов и подвергает риску здоровье печени.

Гликемический контроль

Бальзамический уксус способен помогать регулировать уровень глюкозы в крови. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Food Chemistry, он имеет противодиабетические свойства.

Для получения пользы можно покупать любой из представленных видов, но важно проверять этикетки. Часто люди выбирают крем с бальзамическим уксусом, но он сильно отличается от самого уксуса. Кроме того, этот продукт содержит в своем составе сахар, который отрицательно влияет на уровень глюкозы в крови.

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