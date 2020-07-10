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Пробіотики: озвучено користь для здоров'я та список продуктів

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Пробіотики – це корисні бактерії, які живуть в кишківнику й поліпшують загальний стан організму. Вони полегшують травлення і засвоєння поживних речовин, а також зміцнюють імунну систему.

Якщо кишкова флора порушена, що зазвичай відбувається після прийому антибіотиків або під час нездорового харчування, людина стає чутливішою до захворювань, повідомляє tuasaude.com.

Основні переваги пробіотиків:

  1. Необхідні для лікування та профілактики захворювань кишківника (коліт, синдром подразненого кишківника, хвороба Крона);

  2. Борються з раком, кандидозом, гемороєм і інфекціями сечовивідних шляхів;

  3. Поліпшують травлення і знижують кислотність;

  4. Допомагають позбутися закрепів і діареї, регулюють кишковий транзит;

  5. Збільшують поглинання поживних речовин (вітамін B, кальцій і залізо);

  6. Зміцнюють імунну систему за рахунок збільшення вироблення макрофагів – захисних клітин організму;

  7. Запобігають розмноженню шкідливих бактерій в кишківнику;

  8. Допомагають перетравлювати лактозу, особливо у людей з непереносимістю цього компонента;

  9. Потрібні для профілактики ожиріння, високого рівня холестерину і гіпертонії;

  10. Запобігають харчовій алергії;

  11. Допомагають поліпшити настрій, оскільки був виявлений прямий зв'язок між балансом кишкової флори і зменшенням депресії та занепокоєння;

  12. Здатні поліпшити стан людини при аутизмі (деякі дослідження показують, що є користь не тільки на шлунково-кишковому рівні, а й на поведінковому, пов'язана зі здатністю концентруватися і слухати).

Продукти, багаті на пробіотики

  • Натуральний йогурт: основне і найпростіше джерело пробіотиків. Також існують його ароматизовані версії, які містять корисні бактерії;

  • Кефір: продукт, ферментований дріжджами і бактеріями, схожий на йогурт, але в ньому більше пробіотиків;

  • Ферментоване молоко: спеціальний продукт, який містить лактобацили, додані на виробництві;

  • Комбуча: ферментований напій, також відомий як чайний гриб.

  • Східні соєві продукти та овочі (місо, натто, темпе і кімчі);

  • Квашена капуста;

  • Солоні огірки;

  • Закваска: жива культура, що складається з дріжджів і бактерій.

На додаток до цього, деякі сири також можуть містити живі культури мікроорганізмів з пробіотичними властивостями, тому важливо ознайомитися з харчовим маркуванням, щоб підтвердити, чи містить цей тип сиру бактерії.

Для підтримання здорової кишкової флори бажано вживати не менше 1 харчового пробіотика на день, особливо після прийому антибіотиків.

Різниця між пробіотиками та пребіотиками

У той час як пробіотики є здоровими бактеріями, які населяють кишечник, пребіотики – це волокна, які слугують для них їжею, сприяючи виживанню та розмноженню. Деякими прикладами природних пребіотиків є вівсяна каша, цибуля, часник і зелений банан.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, як прискорити обмін речовин. До продуктів, які цьому сприяють, перш за все відносяться чай, кава і спеції (кориця, імбир або перець чилі).

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Автор
Олена Козлова
Тема
живлення
Теги
продукти харчування
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