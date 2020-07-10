Пробіотики: озвучено користь для здоров'я та список продуктів

Пробіотики – це корисні бактерії, які живуть в кишківнику й поліпшують загальний стан організму. Вони полегшують травлення і засвоєння поживних речовин, а також зміцнюють імунну систему.

Якщо кишкова флора порушена, що зазвичай відбувається після прийому антибіотиків або під час нездорового харчування, людина стає чутливішою до захворювань, повідомляє tuasaude.com.

Основні переваги пробіотиків:

Необхідні для лікування та профілактики захворювань кишківника (коліт, синдром подразненого кишківника, хвороба Крона); Борються з раком, кандидозом, гемороєм і інфекціями сечовивідних шляхів; Поліпшують травлення і знижують кислотність; Допомагають позбутися закрепів і діареї, регулюють кишковий транзит; Збільшують поглинання поживних речовин (вітамін B, кальцій і залізо); Зміцнюють імунну систему за рахунок збільшення вироблення макрофагів – захисних клітин організму; Запобігають розмноженню шкідливих бактерій в кишківнику; Допомагають перетравлювати лактозу, особливо у людей з непереносимістю цього компонента; Потрібні для профілактики ожиріння, високого рівня холестерину і гіпертонії; Запобігають харчовій алергії; Допомагають поліпшити настрій, оскільки був виявлений прямий зв'язок між балансом кишкової флори і зменшенням депресії та занепокоєння; Здатні поліпшити стан людини при аутизмі (деякі дослідження показують, що є користь не тільки на шлунково-кишковому рівні, а й на поведінковому, пов'язана зі здатністю концентруватися і слухати).

Продукти, багаті на пробіотики

Натуральний йогурт: основне і найпростіше джерело пробіотиків. Також існують його ароматизовані версії, які містять корисні бактерії;

Кефір: продукт, ферментований дріжджами і бактеріями, схожий на йогурт, але в ньому більше пробіотиків;

Ферментоване молоко: спеціальний продукт, який містить лактобацили, додані на виробництві;

Комбуча: ферментований напій, також відомий як чайний гриб.

Східні соєві продукти та овочі (місо, натто, темпе і кімчі);

Квашена капуста;

Солоні огірки;

Закваска: жива культура, що складається з дріжджів і бактерій.

На додаток до цього, деякі сири також можуть містити живі культури мікроорганізмів з пробіотичними властивостями, тому важливо ознайомитися з харчовим маркуванням, щоб підтвердити, чи містить цей тип сиру бактерії.

Для підтримання здорової кишкової флори бажано вживати не менше 1 харчового пробіотика на день, особливо після прийому антибіотиків.

Різниця між пробіотиками та пребіотиками

У той час як пробіотики є здоровими бактеріями, які населяють кишечник, пребіотики – це волокна, які слугують для них їжею, сприяючи виживанню та розмноженню. Деякими прикладами природних пребіотиків є вівсяна каша, цибуля, часник і зелений банан.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, як прискорити обмін речовин. До продуктів, які цьому сприяють, перш за все відносяться чай, кава і спеції (кориця, імбир або перець чилі).

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