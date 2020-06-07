Чому цибулю потрібно їсти щодня: названо 7 причин

Цибуля – це овоч з давніми кулінарними традиціями, який не тільки володіє чудовим ароматом і смаком, а й приносить безліч переваг для здоров'я.

Вона покращує кровообіг, роботу нервової системи, а також бореться з раком.

OBOZREVATEL за сприяння ticbeat.com пропонує ознайомитися з головними причинами, чому її потрібно їсти щодня.

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Позитивно впливає на кровообіг

Цибуля містить велику кількість флавоноїду кверцетину, який запобігає тромбозу, старінню вен і артерій. Також завдяки фосфору, залізу та вітаміну Е вона допомагає знизити рівень "поганого" холестерину, розчиняє згустки та не допускає анемію.

Контролює вагу

У цибулі мало калорій та високий вміст клітковини. Вона покращує кишковий транзит і виводить токсини завдяки своїм сечогінним властивостям. Калій, поряд з низьким вмістом натрію, є фантастичним мікроелементом для запобігання затримки рідини. Також цибуля дає відчуття ситості.

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Бореться з респіраторними захворюваннями

Цибуля допомагає при застуді, бронхіті, астмі та запаленнях. Це пов'язано з багатством в її складі вітамінів А і В, а також сірки. Існує традиційний засіб для полегшення кашлю – помістити цибулю на тумбу поруч із ліжком.

Корисна для нервової системи

Наявність вітаміну В і калію сприяє профілактиці захворювань, а також покращує передачу і вироблення нервового імпульсу. Магній, який присутній в цибулі, позитивно впливає на м'язову систему.

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Ефективна проти старіння

Антиоксиданти (вітаміни А і С), сірка і флавоноїди (кверцетин і антоціани) запобігають і борються зі старінням клітин, викликаним вільними радикалами.

Рекомендується для дітей і вагітних жінок

Цибуля сприяє росту немовлят і правильному розвитку плоду в перші тижні вагітності завдяки високому вмісту фолатів.

Профілактика раку

Завдяки багатим сіркою органічним сполукам цибуля бореться з раком, особливо товстої кишки або шлунка. Введення її в раціон гальмує ріст пухлини і запобігає утворенню вільних радикалів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, печериці стимулюють імунітет, посилюють дію інсуліну, покращують обмін речовин, мають невисоку калорійністю і містять білок.

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