Чому цибулю потрібно їсти щодня: названо 7 причин
Цибуля – це овоч з давніми кулінарними традиціями, який не тільки володіє чудовим ароматом і смаком, а й приносить безліч переваг для здоров'я.
Вона покращує кровообіг, роботу нервової системи, а також бореться з раком.
OBOZREVATEL за сприяння ticbeat.com пропонує ознайомитися з головними причинами, чому її потрібно їсти щодня.
Позитивно впливає на кровообіг
Цибуля містить велику кількість флавоноїду кверцетину, який запобігає тромбозу, старінню вен і артерій. Також завдяки фосфору, залізу та вітаміну Е вона допомагає знизити рівень "поганого" холестерину, розчиняє згустки та не допускає анемію.
Контролює вагу
У цибулі мало калорій та високий вміст клітковини. Вона покращує кишковий транзит і виводить токсини завдяки своїм сечогінним властивостям. Калій, поряд з низьким вмістом натрію, є фантастичним мікроелементом для запобігання затримки рідини. Також цибуля дає відчуття ситості.
Бореться з респіраторними захворюваннями
Цибуля допомагає при застуді, бронхіті, астмі та запаленнях. Це пов'язано з багатством в її складі вітамінів А і В, а також сірки. Існує традиційний засіб для полегшення кашлю – помістити цибулю на тумбу поруч із ліжком.
Корисна для нервової системи
Наявність вітаміну В і калію сприяє профілактиці захворювань, а також покращує передачу і вироблення нервового імпульсу. Магній, який присутній в цибулі, позитивно впливає на м'язову систему.
Ефективна проти старіння
Антиоксиданти (вітаміни А і С), сірка і флавоноїди (кверцетин і антоціани) запобігають і борються зі старінням клітин, викликаним вільними радикалами.
Рекомендується для дітей і вагітних жінок
Цибуля сприяє росту немовлят і правильному розвитку плоду в перші тижні вагітності завдяки високому вмісту фолатів.
Профілактика раку
Завдяки багатим сіркою органічним сполукам цибуля бореться з раком, особливо товстої кишки або шлунка. Введення її в раціон гальмує ріст пухлини і запобігає утворенню вільних радикалів.
Як повідомляв OBOZREVATEL, печериці стимулюють імунітет, посилюють дію інсуліну, покращують обмін речовин, мають невисоку калорійністю і містять білок.