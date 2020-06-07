Почему лук нужно есть каждый день: названы 7 причин

Лук – это овощ с давними кулинарными традициями, который не только обладает восхитительным ароматом и вкусом, но и приносит множество преимуществ для здоровья.

Он улучшает кровообращение, работу нервной системы, а также борется с раком.

OBOZREVATEL при содействии ticbeat.com предлагает ознакомиться с главными причинами, почему его нужно есть ежедневно.

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Положительно влияет на кровообращение

Лук содержит большое количество флавоноида кверцетина, который предотвращает тромбоз, старение вен и артерий. Также благодаря фосфору, железу и витамину Е он помогает снизить уровень "плохого" холестерина, растворяет сгустки и не допускает анемию.

Контролирует вес

В луке мало калорий и высокое содержание клетчатки. Он улучшает кишечный транзит и выводит токсины благодаря своим мочегонным свойствам. Калий, наряду с низким содержанием натрия, является фантастическим микроэлементом для предотвращения задержки жидкости. Также лук дает чувство сытости.

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Борется с респираторными заболеваниями

Лук помогает при простуде, бронхите, астме и воспалениях. Это связано с богатством в его составе витаминов А и В, а также серы. Существует традиционное средство для облегчения кашля – поместить лук на тумбочку рядом с кроватью.

Полезен для нервной системы

Наличие витамина В и калия способствует профилактике заболеваний, а также улучшает передачу и выработку нервного импульса. Магний, присутствующий в луке, положительно влияет на мышечную систему.

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Эффективен против старения

Антиоксиданты (витамины А и С), сера и флавоноиды (кверцетин и антоцианы) предотвращают и борются со старением клеток, вызванным свободными радикалами.

Рекомендуется для детей и беременных женщин

Лук способствует росту младенцев и правильному развитию плода в первые недели беременности из-за высокого содержания фолатов.

Профилактика рака

Благодаря богатым серой органическим соединениям лук борется с раком, особенно толстой кишки или желудка. Введение его в рацион тормозит рост опухоли и предотвращает образование свободных радикалов.

Как сообщал OBOZREVATEL, шампиньоны стимулируют иммунитет, усиливают действие инсулина, улучшают обмен веществ, обладают невысокой калорийностью и содержат белок.