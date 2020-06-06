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Три главных свойства шампиньонов

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Шампиньоны стимулируют иммунитет, усиливают действие инсулина, улучшают обмен веществ, обладают невысокой калорийностью и содержат белок.

Первое полезное свойство. Ученые доказали, что грибы стимулируют иммунитет, активизируя выработку иммуноглобулина в слизистой слюны и обладают бактерицидным действием, отмечает edaplus.info

Шампиньоны

Шампиньоны

univision.com

Второе полезное свойство. Они усиливают действие инсулина. Шампиньоны содержат много хрома. Благодаря этому микроэлементу инсулин быстрее получает глюкозу в клетку. Кроме того, он очень важен для углеводного обмена. Этот продукт содержит много клетчатки.

Третье полезное свойство. Шампиньоны эффективно улучшают обмен веществ.

Запеченные шампиньоны

Запеченные шампиньоны

Getty

Диетологи рекомендуют людям, страдающим диабетом и ожирением, употреблять в пищу тушеные или запеченные шампиньоны, которые содержат мало калорий и дают чувство насыщения.

Как сообщал OBOZREVATEL, рецепт котлет из баклажанов и шампиньонов - отличное блюдо, в котором сочетаются островатость баклажана и пикантность сыра, сладость перца и нежность шампиньонов.

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Питание
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питание продукты
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