Чому варто відмовитися від цукру: лікарі назвали 10 "плюсів"

Велика кількість цукру в раціоні може призвести до ожиріння, діабету 2 типу та хвороб серця. Але це не означає, що його не можна їсти взагалі.

Американська кардіологічна асоціація каже, що краще додавати невелику кількість цукру для поліпшення смаку, але не вибирати продукти, які вже сильно підсолоджені, повідомляє thehealthy.com.

Однак ті, хто хоче повністю або тимчасово виключити його зі свого раціону, зможуть відзначити для себе 10 "плюсів".

Дозволить виглядати молодше

Цукор асоціюється зі зморшками. Він викликає глікірування – процес, з допомогою якого його молекули зв'язуються і деформують колаген та еластин. Останні є двома основними білками, які надають шкірі моложавого вигляду, тому необхідно максимально їх зберегти. Відмова або зменшення кількості споживаного цукру також може знизити викиди глюкози та інсуліну в крові.

Допоможе почуватися щасливішими

Відмова від цукру підвищує рівень щастя

Багато хто вважає, що вживання солодощів робить людей щасливими, але насправді це пов'язано з вищим рівнем депресії. Цукор може призвести до хронічного запалення, яке впливає на роботу мозку. Відмовившись від нього, вдасться помітити, що рівень щастя збільшується разом з настроєм всього за 1-2 тижні. Згідно з дослідженнями, опублікованими в американському журналі Clinical Nutrition, жінки, які вживали продукти з високим глікемічним індексом, в тому числі, ті, що багаті на цукор, частіше страждали на депресію, ніж ті, які їли їх менше. Те ж саме стосується і чоловіків.

Зменшиться вага

Цукор викликає залежність, змушуючи споживати багато калорій і набирати вагу. Зменшивши кількість цукровмісної їжі, припиниться жага до солодкого, тому вдасться схуднути. Якщо замінити цукор поживними продуктами, гормони природно реагуватимуть, посилаючи сигнали в мозок. В результаті схуднути без особливих зусиль вдасться вже протягом першого тижня.

Знизиться ризик застудитися

Цукор призводить до хронічного запалення, яке знижує здатність імунної системи боротися з застудою та грипом. Якщо його виключити з раціону, цього можна уникнути.

Знизиться ризик діабету 2 типу

Відмова від цукру дає природним детокс-системам тіла можливість робити свою роботу. У перші пару годин без цукру підшлункова залоза почне виробляти менше інсуліну, а печінка також почне підтягувати переробку накопичених токсинів.

Цей процес займе трохи більше часу у тих, хто вже має інсулінорезистентний стан (організм виробляє гормон інсулін, але не використовує його належним чином). Час повного зникнення більшості з цих симптомів може досягати 5 тижнів, після чого людина більше не залежатиме від рафінованого цукру.

Збільшиться тривалість життя

Цукор впливає на тривалість життя

Коли глюкоза піднімається після вживання солодкої їжі, інсулін збільшується, щоб це компенсувати, активуючи частину нервової системи, яка підвищує кров'яний тиск і частоту серцевих скорочень.

Високий артеріальний тиск є основним чинником ризику серцево-судинних захворювань, а також діабет 2 типу та ожиріння, обидва з яких були пов'язані з надмірним споживанням цукру. Крім того, цукор збільшує кількість шкідливих жирів в крові, які підвищують ризик серцевих захворювань та інсульту.

Покращиться дихання та посмішка

Відсутність цукру позитивно впливає на посмішку

Цукор є головним чинником, який викликає карієс. Він взаємодіє з бактеріями в роті, в результаті чого утворюються кислоти, які призводять до руйнування. Дихання також покращиться, оскільки цукор живить бактерії та провокує неприємний запах з рота.

Сон стане міцнішим

Якщо раціон сповнений цукру, вечірня закуска здатна позбавити можливості добре виспатися. Також цукор викликає перевантаження гормонами стресу, що призводить до проблем зі сном. Якщо від нього відмовитися, можна поліпшити якість сну протягом 2-3 трьох днів.

Покращиться інтимне життя та гормональний фон

У чоловіків вживання цукру викликає сплеск інсуліну, який веде до зниження рівня статевого потягу та відповідних функцій. Також це завдає шкоди жіночим статевим гормонам та впливає не тільки на сексуальне життя, а й на випадіння волосся, появу прищів і нерегулярні місячні. Усунення цих ефектів є одною з переваг відмови від цукру.

Виникнуть труднощі з емоційним станом

Цукор викликає звикання та симптоми абстиненції, якщо виключити його з раціону. Зміни настрою, такі як занепокоєння та гнів, зазвичай тривають близько двох тижнів, але не більше місяця у тих, хто їв його занадто багато протягом тривалого періоду. Навіть штучні підсолоджувачі (наприклад, аспартам) викликати абстинентний ефект, тому краще не використовувати їх в якості засобу для зниження споживання цукру.

Також можуть виникати головні болі та симптоми, що нагадують грип, але можна зменшити їх з допомогою фізичних вправ. Помірний або швидкий темп ходьби допоможе збільшити циркуляцію та обмін речовин, зміцнивши імунну систему.

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