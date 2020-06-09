Диетологи назвали подгнившие фрукты и овощи смертельно опасными

С приходом лета рацион человека становится более качественным и разнообразным. Но диетологи напоминают о смертельной опасности употребления подгнивших овощей и фруктов.
С наступлением жаркой погоды продукты быстрее портятся, и появляется один из главных врагов организма - плесень.
Такие овощи и фрукты ни в коем случае нельзя есть, поскольку они содержат смертельно опасные органические соединения — афлатоксины. Это опасный яд, который распространяется обычно по всему продукту, и он практически не виден. Симптомы отравления афлатоксинами — диарея, судороги, боль в печени, рвота, головная боль, слабость, отеки, признаки гепатита — пожелтение кожи и белков глаз.
Подпорченные томаты
rgazeta.by
Убрав подпорченный кусочек, человек не избавляется от проблемы, поскольку споры плесени уже распространились на весь продукт.
Кроме овощей и фруктов, подобная проблема касается орехов, особенно арахиса. В странах, где популярен этот земляной орех, у многих людей нередки заболевания печени.
Медики отмечают, что плесень может поражать сухофрукты, чай, а также продукты, которые считаются непортящимися - молотый перец и другие специи.
Консультант по здоровому питанию рекомендовала не употреблять просроченные продукты, в том числе, долгохранящиеся, даже если они выглядят внешне нормально. Важно хранить запасы пищи в сухих, проветриваемых, темных местах, при пониженной температуре.
Сыр с плесенью
Getty
Что касается сыров с плесенью, то они ферментируются с помощью одомашненных, слабых грибков. Но употреблять в больших количествах этот изысканный продукт не рекомендуется из-за потенциальных проблем с печенью.
Как сообщал OBOZREVATEL, сотрудники Университета Лаваля из канадского Квебека выяснили, что причину неожиданного набора веса провоцирует нехватка кальция в организме.
Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!
Читайте все новости по теме "Питание" на OBOZREVATEL.