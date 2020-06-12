Почему стоит отказаться от сахара: врачи назвали 10 "плюсов"

Большое количество сахара в рационе может привести к ожирению, диабету 2 типа и болезням сердца. Но это не значит, что его нельзя есть вообще.

Американская кардиологическая ассоциация говорит, что лучше добавлять небольшое количество сахара для улучшения вкуса, но не выбирать продукты, которые уже сильно подслащены, сообщает thehealthy.com.

Однако те, кто хочет полностью или временно исключить его из своего рациона, смогут отметить для себя 10 "плюсов".

Позволит выглядеть моложе

Сахар ассоциируется с морщинами. Он вызывает гликирование – процесс, посредством которого его молекулы связываются и деформируют коллаген и эластин. Последние являются двумя основными белками, которые придают коже моложавый вид, поэтому необходимо максимально их сохранить. Отказ или уменьшение количества потребляемого сахара также может снизить выбросы глюкозы и инсулина в крови.

Поможет чувствовать себя счастливее

Отказ от сахара повышает уровень счастья

Многие считают, что употребление сладостей делает людей счастливыми, но на самом деле это связано с более высоким уровнем депрессии. Сахар может привести к хроническому воспалению, которое влияет на работу мозга. Отказавшись от него, удастся заметить, что уровень счастья увеличивается вместе с настроением всего за 1-2 недели. Согласно исследованиям, опубликованным в американском журнале Clinical Nutrition, женщины, которые употребляли продукты с высоким гликемическим индексом, в том числе богатые сахаром, чаще страдали депрессией, чем те которые ели их меньше. То же самое касается и мужчин.

Уменьшится вес

Сахар вызывает зависимость, заставляя потреблять много калорий и набирать вес. Уменьшив количество сахаросодержащей пищи, прекратится тяга к сладкому, поэтому удастся похудеть. Если заменить сахар питательными продуктами, гормоны будут естественно реагировать, посылая сигналы в мозг. В результате похудеть без особых усилий удастся уже в течение первой недели.

Понизится риск простудиться

Сахар приводит к хроническому воспалению, которое снижает способность иммунной системы бороться с простудой и гриппом. Если его исключить из рациона, этого можно избежать.

Снизится риск диабета 2 типа

Отказ от сахара дает естественным детокс-системам тела возможность делать свою работу. В первые пару часов без сахара поджелудочная железа начнет вырабатывать меньше инсулина, а печень также начнет подтягивать переработку накопленных токсинов.

Этот процесс займет немного больше времени у тех, кто уже имеет инсулинорезистентное состояние (организм вырабатывает гормон инсулин, но не использует его должным образом). Время полного исчезновения большинства из этих симптомов может достигать 5 недель, после чего человек больше не будет зависеть от рафинированного сахара.

Увеличится продолжительность жизни

Сахар влияет на продолжительность жизни

Когда глюкоза поднимается после употребления сладкой пищи, инсулин увеличивается, чтобы это компенсировать, активируя часть нервной системы, которая повышает кровяное давление и частоту сердечных сокращений.

Высокое артериальное давление является основным фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний, а также диабет 2 типа и ожирение, оба из которых были связаны с чрезмерным потреблением сахара. Кроме того, сахар увеличивает количество вредных жиров в крови, называемых триглицеридами, которые повышают риск сердечных заболеваний и инсульта.

Улучшится дыхание и улыбка

Отсутствие сахара позитивно влияет на улыбку

Сахар является главным фактором, вызывающим кариес. Он взаимодействует с бактериями во рту, в результате чего образовываются кислоты, которые приводят к разрушению. Дыхание также улучшится, поскольку сахар питает бактерии и провоцирует неприятный запах изо рта.

Сон станет крепче

Если рацион полон сахара, полуночная закуска способна лишить возможности хорошо выспаться. Также сахар вызывает перегрузку гормонами стресса, что приводит к проблемам со сном. Если от него отказаться, можно улучшить качество сна в течение 2-3 трех дней.

Улучшится интимная жизнь и гормональный фон

У мужчин употребление сахара вызывает всплеск инсулина, который ведет к снижению уровня полового влечения и соответствующих функций. Также это наносит ущерб женским половым гормонам и влияет не только на сексуальную жизнь, но и на выпадение волос, появление прыщей и нерегулярные месячные. Устранение этих эффектов является одним из преимуществ отказа от сахара.

Возникнут трудности с эмоциональным состоянием

Сахар вызывает привыкание и симптомы абстиненции, если исключить его из рациона. Изменения настроения, такие как беспокойство и гнев, обычно длятся около двух недель, но не более месяца у тех, кто ел его слишком много в течение длительного периода. Даже искусственные подсластители (например, аспартам) будут вызывать абстинентный эффект, поэтому лучше не использовать их в качестве средства для снижения потребления сахара.

Также могут возникать головные боли и симптомы, напоминающие грипп, но можно уменьшить их с помощью физических упражнений. Умеренный или быстрый темп ходьбы поможет увеличить циркуляцию и обмен веществ, укрепив иммунную систему.

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