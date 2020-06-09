Дієтологи назвали підгнилі фрукти та овочі смертельно небезпечними

З приходом літа раціон людини стає більш якісним і різноманітним. Але дієтологи нагадують про смертельну небезпеку вживання підгнилих овочів і фруктів.

З настанням спекотної погоди продукти швидше псуються, і з'являється один з головних ворогів організму - цвіль.

Такі овочі та фрукти ні в якому разі не можна їсти, оскільки вони містять смертельно небезпечні органічні сполуки - афлатоксини. Це небезпечна отрута, яка поширюється зазвичай по всьому продукту, і його практично не видно. Симптоми отруєння афлатоксинами - діарея, судоми, біль у печінці, блювота, головний біль, слабкість, набряки, ознаки гепатиту - пожовтіння шкіри та білків очей.

зіпсовані томати rgazeta.by

Прибравши зіпсований шматочок, людина не позбавляється від проблеми, оскільки спори цвілі вже поширилися на весь продукт.

Крім овочів і фруктів, подібна проблема стосується горіхів, особливо арахісу. У країнах, де популярний цей земляний горіх, у багатьох людей нерідкі захворювання печінки.

Медики відзначають, що цвіль може вражати сухофрукти, чай, а також продукти, які вважаються такими, що не псуються - мелений перець та інші спеції.

Консультант по здоровому харчуванню рекомендувала не вживати прострочені продукти, в тому числі ті, що довго зберігаються, навіть якщо вони виглядають зовні нормально. Важливо зберігати запаси їжі в сухих, провітрюваних, темних місцях, місцях із низькою температурою.

Сир з пліснявою Getty

Що стосується сирів з цвіллю, то вони ферментуються за допомогою слабких грибків. Але вживати у великих кількостях цей вишуканий продукт не рекомендується через потенційні проблеми з печінкою.

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