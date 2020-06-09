Диетологи назвали подгнившие фрукты и овощи смертельно опасными

С приходом лета рацион человека становится более качественным и разнообразным. Но диетологи напоминают о смертельной опасности употребления подгнивших овощей и фруктов.

С наступлением жаркой погоды продукты быстрее портятся, и появляется один из главных врагов организма - плесень.

Такие овощи и фрукты ни в коем случае нельзя есть, поскольку они содержат смертельно опасные органические соединения — афлатоксины. Это опасный яд, который распространяется обычно по всему продукту, и он практически не виден. Симптомы отравления афлатоксинами — диарея, судороги, боль в печени, рвота, головная боль, слабость, отеки, признаки гепатита — пожелтение кожи и белков глаз.

Подпорченные томаты rgazeta.by

Убрав подпорченный кусочек, человек не избавляется от проблемы, поскольку споры плесени уже распространились на весь продукт.

Кроме овощей и фруктов, подобная проблема касается орехов, особенно арахиса. В странах, где популярен этот земляной орех, у многих людей нередки заболевания печени.

Медики отмечают, что плесень может поражать сухофрукты, чай, а также продукты, которые считаются непортящимися - молотый перец и другие специи.

Консультант по здоровому питанию рекомендовала не употреблять просроченные продукты, в том числе, долгохранящиеся, даже если они выглядят внешне нормально. Важно хранить запасы пищи в сухих, проветриваемых, темных местах, при пониженной температуре.

Сыр с плесенью Getty

Что касается сыров с плесенью, то они ферментируются с помощью одомашненных, слабых грибков. Но употреблять в больших количествах этот изысканный продукт не рекомендуется из-за потенциальных проблем с печенью.

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