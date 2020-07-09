Здорові альтернативи звичних продуктів: від чого варто відмовитися

Здорові альтернативи мають фундаментальне значення для зміни звичок харчування. Наприклад, заміна цукру фініками, а рису – цвітною капустою є важливим кроком на шляху до збалансованої дієти.

Навіть якщо на початку це здасться складним завданням, з часом подібні підміни продуктів почнуть приносити справжнє задоволення, повідомляє foodspring.it.

Цвітна капуста замість рису

Рисова каша набагато калорійніша, ніж овочі. Тим, хто стежить за фігурою або просто віддає перевагу легкій їжі, потрібно звернути увагу на цвітну капусту. Вона є відмінним замінником: в подрібненому стані навіть зовні нагадує рис. Крім того, має менш інтенсивний смак, тому легко вбирає смак спецій і соусів, якими приправлена.

Як тільки цвітна капуста буде бланшованою, її можна обсмажити на сковороді з кокосовим маслом і цибулею. Вона прекрасно поєднується зі стравами азіатської кухні. В цілому це ідеальна альтернатива рису з низьким вмістом вуглеводів.

Цукіні замість спагеті

Відмінний спосіб замінити спагеті – використати цукіні. Для цього їх потрібно нарізати на тонкі смужки і відварити в невеликій кількості води, щоб пом'якшити. Потім посолити і приправити спеціями. В такій страві мало калорій, вуглеводів і жирів. Крім того, цукіні корисніше, ніж класичні спагеті, тому що містить багато вітамінів, таких як К і В6.

Листя салату замість тонких хлібних коржів

Зменшити кількість споживаних калорій і вуглеводів не так складно. Для цього можна замінити тонкі хлібні коржі, які подаються з куркою і овочами, на велике листя салату. Така альтернатива ідеально підходить для перекусу або вечері.

Авокадо замість масла

Насичені жирні кислоти викликають підвищення рівня "поганого" холестерину (ЛПНЩ), тому не повинні перевищувати 10 % від загального щоденного споживання калорій. В цілому рекомендується уникати продуктів, які їх містять, і замінювати на ті, в складі яких присутні поліненасичені жирні кислоти. Іншими словами: замінити тваринні жири рослинними.

Авокадо може бути відмінною альтернативою вершкового масла. Воно містить мононенасичені та поліненасичені жирні кислоти, вітаміни А, С і D, різні мінерали, такі як магній і залізо, та інші мікроелементи. Зробити швидкий крем з авокадо дуже просто: для цього потрібно змішати його м'якоть з соком половини лимона, приправивши сіллю і перцем.

Фініки замість цукру

Фініки є прекрасним замінником цукру. Вони також ідеально підходять для збагачення йогуртів і різних хлібобулочних виробів.

Ароматизована вода замість солодкого напою

Відмінна здорова альтернатива промислових солодких напоїв – ароматизована вода. Для того, щоб її приготувати, потрібно просто покласти улюблені фрукти, трави або овочі в ємність з водою (0,5 л) і залишити для настоювання. Один з варіантів: поєднувати лимон, огірок і імбир. Також можна додати кубики льоду і трохи м'яти.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, як правильно готувати овочі на пару. Це один з найкорисніших способів, оскільки немає необхідності додавати зайвий жир, смак залишається інтенсивним, а також зберігається більше вітамінів.

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