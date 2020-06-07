Експерти визначили три продукти, що збільшують ризик серцевого нападу
Картопля фрі, солодощі та сири є головними продуктами, які можуть спровокувати у людини серцевий напад.
Картопля фрі. Цей продукт містить прості вуглеводи, тому здатний підвищити рівень цукру в крові. Крім цього, картопля фрі містить в собі багато солі і жиру. Потрібно пам'ятати, що високий тиск, що здатний спровокувати серцеві проблеми, безпосередньо пов'язаний із зайвою вагою людини, нагадує видання Medikforum.
Солодощі. Ці продукти не рекомендовані для щоденного вживання, оскільки вони збільшують кількість жирових відкладень, а також піддають вас ризику виникнення недуг серця і судин.
Сир. Він багатий жирами, часто не найкориснішими. Дієтологи рекомендують обмежити споживання сирів, якщо людина страждає від жирових відкладень в області очеревини. Сири не тільки завдають шкоди фігурі, але і негативно відбиваються на роботі серця.
Як повідомляв OBOZREVATEL, перекус мигдалем, на думку британських медиків, допомагає поліпшити серцеву діяльність людини і уникнути патологій серцево-судинної системи.