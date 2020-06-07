Эксперты определили три продукта, увеличивающие риск сердечного приступа

Картофель фри, сладости и сыры являются главными продуктами, которые могут спровоцировать у человека сердечный приступ.

Картофель фри. Этот продукт содержит простые углеводы, поэтому способен повысить уровень сахара в крови. Кроме этого, картофель фри содержит в себе много соли и жира. Нужно помнить, что высокое давление, способное спровоцировать сердечные проблемы, напрямую связано с излишним весом человека, напоминает издание Medikforum.

Картофель фри express-pizza.vn.ua

Сладости. Эти продукты не рекомендованы для ежедневного употребления, поскольку они увеличивают количество жировых отложений, а также подвергают вас риску возникновения недугов сердца и сосудов.

Сладости рravilnoe-pokhudenie.ru

Сыр. Он богат жирами, часто не самыми полезными. Диетологи рекомендуют ограничить потребление сыров, если человек страдает от жировых отложений в области брюшины. Сыры не только причиняют ущерб фигуре, но и негативно отражаются на работе сердца.

Как сообщал OBOZREVATEL, перекус миндалем, по мнению британских медиков, помогает улучшить сердечную деятельность человека и избежать патологий сердечно-сосудистой системы.