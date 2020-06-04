Назван орех, предохраняющий от сердечных приступов

Перекус миндалем, по мнению британских медиков, помогает улучшить сердечную деятельность человека и избежать патологий сердечно-сосудистой системы.
По утверждению специалистов, миндаль улучшает функционирование кровеносных сосудов, снижает уровень жира и "плохого" холестерина. Кроме того, люди часто употребляющие миндаль, уменьшают в своем рационе количество соли, трансжиров и углеводов, утверждает orehovod.com
Миндальный орех
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Если заменить 20% привычной вредной еды миндалем, то можно снизить риск сердечных болезней на 32%, отметили британские врачи.
Это объясняется тем, что антиоксиданты, которые содержатся в орехе, помогают избежать притока крови к миокарду, провоцирующий ишемическую болезнь сердца.
Как сообщал OBOZREVATEL, чеснок – натуральный антибиотик и антисептическое средство, которое благодаря входящим в его состав фитонцидам избавляет человека от бактерий и вирусов, не влияя на полезные бактерии и не нарушая микофлору желудка.
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