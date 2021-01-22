У Кореї придумали робота, який наливає вино та миє посуд

Компанія Samsung презентувала робота, який здатний наливати вино в келихи, накривати на стіл і мити посуд. Свою останню інновацію фахівці компанії продемонстрували під час віртуальної виставки Consumer Electronics Show (CES).

Чудо техніки має назву Bot Handy, пише видання Business Insider. Робот вміє розпізнавати об'єкти: за допомогою штучного інтелекту він визначає, що за об'єкт перед ним, а також з якого матеріалу він зроблений (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Крім того, робот має руку, якою він може брати об'єкти. Також Bot Handy може пересуватися будинком, накривати на стіл або розбирати покупки.

Робот також може завантажувати брудний посуд у посудомийку. Джерело: Samsung

У відеоролику, який демонструє можливості нової розробки, робот завантажує посудомийну машину, кидає брудну білизну в кошик, ставить кошик із фруктами на стіл, а також наливає два великих келиха вина. Схоже, питання, хто може подати склянку води в старості, вже вирішене.

Поки ще не відомо, коли робот надійде в продаж. Екземпляр, представлений на виставці, купити не можна.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що у Львові робот вперше зробив операцію людині. А роботи Boston Dynamics станцювали під українську пісню.

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