Холодна паста: швидкі рецепти для літнього столу
Салат з пасти - один з найпопулярніших рецептів в спекотну пору року. Тут ми знайомимо з чотирма смачними та простими в приготуванні варіаціями цієї страви.
Холодна паста - завжди виграшна комбінація в літній період, коли на вулиці спека, а за плитою довго стояти не хочеться, пише портал lacucinaitaliana.it
Фузіллі з овочами та копченим сиром
Салат з макаронів з овочами та копченим сиром - один з найпростіших рецептів.
200 грамів кабачків, жовтого та червоного перцю вимити та нарізати скибочками.
Потім овочі приготувати на грилі та нарізати кубиками разом з 80 грамами копченого сиру.
Тим часом зварити 300 грамів фузіллі (різновид італійської пасти у вигляді спіралі), яку залишити остигати перед додаванням заправки, дрібки солі та невеликої кількості оливкової олії
Холодну пасту та овочі розмішати.
Холодна паста з лососем
Для приготування салату з пастою з лосося доведіть солону воду до кипіння і покладіть 300 грам пенне.
Тим часом змішайте 150 грам м'якого сиру, 150 грам смужок копченого лосося та пару стаканів води для приготування заправки.
Потім в остиглу пасту додайте дрібку солі, оливкову олію та заправку з лосося.
Перед вживанням поставте її в холодильник на 10 хвилин.
Фарфалле з беконом і кубиками курки
Це особливо багатий і смачний салат з фарфалле (макарони у вигляді бантиків) з беконом і куркою.
Лук нарізають смужками, які на деякий час опускають в холодну воду.
Потім 150 грам курки і 50 грам бекону нарізують кубиками та підігрівають на сковороді з невеликою кількістю олії.
Коли вони підрум'яняться та стануть хрусткими, їх слід помістити в миску з 150 грамами помідорів чері, рослинним маслом, сіллю та цибулею.
Тим часом 300 грам фарфалле варять, зливають воду, приправляють заправкою з курки та бекону та залишають на 10 хвилин в холодильнику перед подачею на стіл.
Макарони з авокадо, моцарелою та креветками
Літній рецепт, який поєднує в собі смак моря з екзотичною свіжістю – це паста з авокадо, моцарелою та креветками.
Два авокадо чистимо та нарізаємо кубиками.
Потім моємо червоний перець, видаляючи з нього насіння, перш ніж нарізати кубиками.
Чистимо 80 грам креветок, тушкуємо їх на сковороді з невеликою кількістю олії та змішуємо з півсклянкою білого вина.
У цей момент авокадо та болгарський перець також змішуємо на сковороді, але при вимкненому вогні.
Готову пасту потрібно покласти в каструлю, енергійно потрясти та додати за смаком сіль, перець і заправку.
Моцареллу розрізати на чотири частини, щоб покласти зверху салату.
Як повідомляв OBOZREVATEL, легкий холодний іспанський суп з перетертих в пюре свіжих овочів - один з кращих літніх супів, який порадує вас і ваших друзів в спекотні дні.