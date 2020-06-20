Холодна паста: швидкі рецепти для літнього столу

Салат з пасти - один з найпопулярніших рецептів в спекотну пору року. Тут ми знайомимо з чотирма смачними та простими в приготуванні варіаціями цієї страви.

Холодна паста - завжди виграшна комбінація в літній період, коли на вулиці спека, а за плитою довго стояти не хочеться, пише портал lacucinaitaliana.it

Фузіллі з овочами та копченим сиром

Фузіллі з копченим сиром і овочами vallelata.it

Салат з макаронів з овочами та копченим сиром - один з найпростіших рецептів.

200 грамів кабачків, жовтого та червоного перцю вимити та нарізати скибочками. Потім овочі приготувати на грилі та нарізати кубиками разом з 80 грамами копченого сиру. Тим часом зварити 300 грамів фузіллі (різновид італійської пасти у вигляді спіралі), яку залишити остигати перед додаванням заправки, дрібки солі та невеликої кількості оливкової олії Холодну пасту та овочі розмішати.

Холодна паста з лососем

Холодна паста з лососем Getty

Для приготування салату з пастою з лосося доведіть солону воду до кипіння і покладіть 300 грам пенне. Тим часом змішайте 150 грам м'якого сиру, 150 грам смужок копченого лосося та пару стаканів води для приготування заправки. Потім в остиглу пасту додайте дрібку солі, оливкову олію та заправку з лосося. Перед вживанням поставте її в холодильник на 10 хвилин.

Фарфалле з беконом і кубиками курки

Тарілка з холодним фарфалле Getty

Це особливо багатий і смачний салат з фарфалле (макарони у вигляді бантиків) з беконом і куркою.

Лук нарізають смужками, які на деякий час опускають в холодну воду. Потім 150 грам курки і 50 грам бекону нарізують кубиками та підігрівають на сковороді з невеликою кількістю олії. Коли вони підрум'яняться та стануть хрусткими, їх слід помістити в миску з 150 грамами помідорів чері, рослинним маслом, сіллю та цибулею. Тим часом 300 грам фарфалле варять, зливають воду, приправляють заправкою з курки та бекону та залишають на 10 хвилин в холодильнику перед подачею на стіл.

Макарони з авокадо, моцарелою та креветками

Холодні макарони з авокадо, моцарелою та креветками unadonna.it

Літній рецепт, який поєднує в собі смак моря з екзотичною свіжістю – це паста з авокадо, моцарелою та креветками.

Два авокадо чистимо та нарізаємо кубиками. Потім моємо червоний перець, видаляючи з нього насіння, перш ніж нарізати кубиками. Чистимо 80 грам креветок, тушкуємо їх на сковороді з невеликою кількістю олії та змішуємо з півсклянкою білого вина. У цей момент авокадо та болгарський перець також змішуємо на сковороді, але при вимкненому вогні. Готову пасту потрібно покласти в каструлю, енергійно потрясти та додати за смаком сіль, перець і заправку. Моцареллу розрізати на чотири частини, щоб покласти зверху салату.

Як повідомляв OBOZREVATEL, легкий холодний іспанський суп з перетертих в пюре свіжих овочів - один з кращих літніх супів, який порадує вас і ваших друзів в спекотні дні.