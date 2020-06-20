Холодная паста: быстрые рецепты для летнего стола

Салат из пасты - один из самых популярных рецептов в жаркое время года. Здесь мы знакомим с четырьмя вкусными и простыми в приготовлении вариациями этого блюда.

Холодная паста - всегда выигрышная комбинация в летний период, когда на улице жара, а за плитой долго стоять не хочется, пишет портал lacucinaitaliana.it

Фузилли с овощами и копченым сыром

Фузилли с копченым сыром и овощами vallelata.it

Салат из макарон с овощами и копченым сыром - один из самых простых рецептов.

200 граммов кабачков, желтого и красного перца вымыть и нарезать ломтиками. Затем овощи приготовить на гриле и нарезать кубиками вместе с 80 граммами копченого сыра. Тем временем сварить 300 граммов фузилли (разновидность итальянской пасты в виде спирали), которую оставить остывать перед добавлением заправки, щепотки соли и небольшого количества оливкового масла. Остывшую пасту и овощи размешать.

Холодная паста с лососем

Холодная паста с лососем Getty

Для приготовления салата с пастой из лосося доведите соленую воду до кипения и положите 300 грамм пенне. Тем временем смешайте 150 грамм мягкого сыра, 150 грамм полосок копченого лосося и пару стаканов воды для приготовления заправки. Затем в остывшую пасту добавьте щепотку соли, оливковое масло и заправку из лосося. Перед употреблением поставьте ее в холодильник на 10 минут.

Фарфалле с беконом и кубиками курицы

Тарелка с холодным фарфалле Getty

Это особенно богатый и вкусный салат с фарфалле ( макароны в виде бантиков) с беконом и курицей.

Лук нарезается полосками, которые на некоторое время опускают в холодную воду. Затем 150 грамм курицы и 50 грамм бекона нарезают кубиками и подогревают на сковороде с небольшим количеством масла. Когда они подрумянятся и станут хрустящими, их следует поместить в миску с 150 граммами помидоров черри , растительным маслом, солью и луком. Тем временем 300 грамм фарфалле варят, сливают воду, приправляют заправкой из курицы и бекона и оставляют на 10 минут в холодильнике перед подачей на стол.

Макароны с авокадо, моцареллой и креветками

Холодные макароны с авокадо, моцареллой и креветками unadonna.it

Летний рецепт, который сочетает в себе вкус моря с экзотической свежестью – это паста с авокадо, моцареллой и креветками.

Два авокадо чистим и нарезаем кубиками. Потом моем красный перец, удаляя из него семена, прежде чем нарезать кубиками. Затем чистим 80 грамм креветок, тушим их на сковороде с небольшим количеством масла и смешивают с полстаканом белого вина. В этот момент авокадо и болгарский перец также смешиваем на сковороде, но при выключенном огне. Готовую пасту нужно положить в кастрюлю, энергично потрясти и добавить по вкусу соль и перец и заправку. Моцареллу разрезать на четыре части, чтобы положить сверху салата.

Как сообщал OBOZREVATEL, легкий холодный испанский суп из перетертых в пюре свежих овощей - один из лучших летних супов, который порадует вас и ваших друзей в жаркие дни.