Гаспачо в летнюю жару: от классики до модерна

Легкий холодный испанский суп из перетертых в пюре свежих овощей - один из лучших летних супов, который порадует вас и ваших друзей в жаркие дни.

Википедия гласит, что существует несколько теорий происхождения слова "гаспачо". До XV века Аль-Андалус был домом для арабов, мосарабов и евреев. В эти самые годы и появилось слово "гаспачо". По одной версии, название супа произошло от мосарабского слова "caspa", которое означало "остатки". Так как для приготовления гаспачо использовались остатки того, что было дома. Другая версия гласит, что название происходит от созвучного еврейского слова "gazaz", означавшее "разрезанный на кусочки" или "растолчённый", то есть отражающее процесс приготовления блюда.

OBOZREVATEL вместе с изданием Gastronom предлагает вам три совершенно разных интерпретации этого знаменитого супа.

Классический гаспачо

Классический гаспачо Getty

Процесс приготовления этого супа занимает около 2 часов. Используемое количество продуктов рассчитано на 6 порций.

ИНГРЕДИЕНТЫ

крупные спелые помидоры – 15 штук

огурец – 4 штуки

красные сладкие перцы – 3 штуки

свежий чеснок – 4-5 крупных зубчиков

черствый белый хлеб, желательно с отрубями – 3–4 ломтика

лук красный – 1 большая луковица

оливковое масло "экстра вирджин" – 125 мл

хересный или красный винный уксус – 4 ст. л.

крупная соль, предпочтительно морская – 1 ст. л.

листья петрушки – небольшой пучок

холодная вода, томатный сок или красное сухое вино – по вкусу

ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Соль и чеснок необходимо положить в ступку и хорошенько растолочь. Хлеб поломать на кусочки и добавить в ступку. Не переставая толочь содержимое, в ступку тонкой струйкой влить оливковое масло и размешать до однородности. После этого накрыть содержимое и дать настояться 1,5 часа. Мелко нарезанный лук положить в миску и залить уксусом. Помидоры надрезать и положить на 1 минуту в кипящую воду. Потом снять кожуру, разрезать на четвертинки и удалить семена. Огурцы также освободить от кожуры. Сладкий перец на 10 минут поместить в духовку, разогретую до 200 градусов, предварительно смазав растительным маслом. Когда на овощах появятся черные подпалины, вынуть из духовки, положить в миску и накрыть. Через 6 минут удалить кожицу и сердцевину. Подготовить блендер, куда положить крупно нарезанные листья петрушки, овощи, каждый раз смешивая новую порцию с предыдущей. Затем добавить лук с уксусом и лишь после этого положить в блендер содержимое ступки. Когда все ингредиенты превратятся в однородную массу, поставить ее в холодильник на 8 часов. Подавать в тарелках или стаканах.

Гаспачо с черешней

Гаспачо с черешней foodinmyroom.ru

Время подготовки ингредиентов и сам процесс приготовления супа займут 2 часа 20 минут. Количество порций - 6.

ИНГРЕДИЕНТЫ

600 г черешни

500–700 г спелых мясистых помидоров

2–3 больших сладких красных перца

половина маленькой сладкой красной луковицы

1 зубчик чеснока

3 см свежего корня имбиря

1–2 веточки базилика

2–3 веточки мяты

2 куска белого хлеба

20–50 мл лимонного сока

150 мл оливкового масла

соль, свежемолотый черный перец

ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

На 10 минут замочите хлеб в лимонном соке со 100 мл воды. Освободите черешню от косточек. Бросьте на минуту надрезанные помидоры в кипяток и после снимите кожуру. Нарезанную мякоть томата вместе с черешней и очищенным перцем положите в блендер. Сюда же добавьте очищенные и нарезанные лук и чеснок. Заранее очищенный имбирь натрите на терке, а у зелени удалите веточки. Добавьте имбирь, зелень, оливковое масло, хлеб, соль, перец и большую горсть льда в блендер. Взбейте до желаемой консистенции. Полученный продукт поставьте в холодильник на 2 часа. По истечению этого времени гаспачо готов.

Зеленый гаспачо

Зеленый гаспачо с авокадо Getty

Время готовки - 45 минут.

ИНГРЕДИЕНТЫ

сладкий перец (зеленый) 1 шт.

огурец 2 шт.

авокадо 1 шт.

лук с зелеными перьями 2 шт.

зелень кинзы 1 пучок

чеснок 1 шт.

петрушка 1 пучок

мята 1 шт.

оливковое масло 3 ст. л.

бальзамический уксус 2 ст. л.

соль 1 щепотка

сахар 1 ч. л.

чили 1 г

лед 5 шт.

ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Сладкий перец запечь в духовке в течение 30 минут, затем очистить от кожицы, семян и охладить. С огурцов снять шкурку и освободить от семечек. Все овощи и зелень нарезать крупными кусками. Измельчить овощи в блендере и добавить по вкусу соль, сахар, бальзамический уксус,оливковое масло. Добавить в блендер кусочки льда и вновь все тщательно сбить. Зеленый гаспачо готов.

Как сообщал OBOZREVATEL, жара не лучшим образом влияет на рацион и режим сна. Эксперты определили продукты, которые нужно есть, чтобы не перегреваться в жаркую погоду. Кроме традиционных арбуза и мятных напитков, в список рекомендованных продуктов входят шпинат, перец чили и суп.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!