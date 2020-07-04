Карпачо з кавуна: італійці показали, як приготувати

Існує безліч способів приготування кавуна. Але сьогодні OBOZREVATEL пропонує найелегантніший варіант: карпаччо!

Італійські кухарі розробили кілька варіантів цієї страви: з сиром фета, шинкою, а також у версії ... п'яний! Карпаччо з кавуна на столі справить велике враження, стверджує lacucinaitaliana.it, за сприяння якого підготовлений цей матеріал.

Кавун: не тільки смачно, але й корисно

Кавун - це фрукт літа, тому що він багатий водою та мінеральними солями й допомагає підтримувати гарне зволоження організму.

Його червоний колір обумовлений присутністю лікопіну – того ж антиоксиданту, яким також багаті томати, і який бореться з вільними радикалами, запобігаючи старінню клітин.

Їжте багато кавуна протягом літа, щоб зміцнити імунну системутаі пережити холодну пору року.

Кавун також має протизапальні властивості, очищає організм, покращує зовнішній вигляд шкіри та волосся, а також зміцнює капілярний кровообіг і кістки.

Для карпаччо потрібно використовувати ніж з гладким і дуже гострим лезом Getty

Як зробити карпаччо з кавуна

Секрет карпаччо в дуже тонкому зрізі скибочок, тому потрібно використовувати ніж з гладким і дуже гострим лезом. Хтось знімає шкірку, а комусь, якщо дуже тонко нарізати, подобається і смак шкурки. У цьому випадку важливо ретельно вимити її щіткою.

Як тільки скибочки приготовлені, ви повинні видалити все насіння за допомогою пінцета. М'якоть тепер готова бути приправленою і поданою.

Не забувайте завжди використовувати дуже холодний кавун, що зберігається в холодильнику, інакше скибочки буде важко розрізати тонкими рівними пластинками.

Солодкий та солоний

Чи знаєте ви, що кавун можна подавати з солодкими та солоними приправами в якості закуски або гарніру?

Почнемо відразу з пікантних пропозицій.

Карпаччо з кавуна з сиром фета

Фета - свіжий сир з дуже солоним смаком, який ідеально поєднується з солодкістю кавуна. Як тільки скибочки карпаччо викладені на блюдо, заправте їх оливковою олією та дрібкою перцю, а потім розсипте по ним фета. Прикрасьте всі листям м'яти та маслинами без кісточок.

Карпаччо з кавуна з шинкою

Також в цьому випадку ми поєднуємо пікантний інгредієнт – шинку - з солодким кавуном.

Приготуйте карпаччо, а потім приправте його маслом, сіллю, перцем і скибочками сирої шинки, приготовленими в духовці протягом декількох хвилин, поки вони не стануть хрусткими.

Тепер давайте перейдемо до солодкого варіанту карпаччо з кавуна, який буде поданий як десерт після їжі. Ось кілька простих, але вражаючих ідей для вас.

Кольорове карпаччо

Щоб вразити своїх гостей, принесіть на стіл барвисту тарілку з карпаччо з кавуна і прикрасою зі змішаних ягід та їстівних квітів. Приправте все сиропом з водою, цукром і кокосовою стружкою.

Жадібне карпаччо

Вийнявши всі насіння з кавуна, викладіть карпаччо на піднос і прикрасьте його шоколадною крихтою, ніби-то це насіння.

Подавати все з кулькою ванільного морозива.

П'яне карпаччо

Ви коли-небудь куштували п'яний кавун?

Зазвичай для його основи використовують цілі фрукти, а кавун виступає в ролі контейнера. Але на цей раз ми перетворюємо його в карпаччо. Просто дайте шматочкам настоятися в сиропі на основі цукрового води і бренді (або рому), а потім добре їх процідіть та подавайте холодним. Прикрашається рубаними фісташками та корицею.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами дієтолога Паломи Кінтана, не потрібно засновувати своє харчування на постійному підрахунку калорій, але й нехтувати ними не варто. Важливо завжди мати під рукою ряд продуктів з низькою калорійністю.