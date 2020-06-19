Дієтологиня розповіла, в яких продуктах найменше калорій

За словами дієтолога Паломи Кінтана, не потрібно засновувати своє харчування на постійному підрахунку калорій, але й нехтувати ними не варто. Важливо завжди мати під рукою ряд продуктів з низькою калорійністю.

Помідори, огірки, броколі, диня – лише деякі з них. Вони насичують організм і допомагають підтримувати гарне самопочуття, повідомляє lavanguardia.com.

Огірок

Він має всього лише 12 ккал на 100 г, що дозволяє їсти його без будь-яких обмежень. Добре проявляє себе як в салаті, так і окремо. Маючи дуже освіжаючий смак, огірок є відмінною літньою закускою.

Морква

У ній міститься трохи більше вуглеводів і 42 ккал на 100 г. Одною з переваг моркви є те, що її текстура при укусі може допомогти заспокоїти емоційний голод (бажання їсти, яке з'являється в певні моменти часу і не має нічого спільного зі справжнім голодом).

Помідор

Дієтолог каже, що хоч фрукти також є низькокалорійними продуктами, багатими клітковиною, овочі завжди будуть попереду, так як вони збільшують щільність поживних речовин, а також мають менше калорій і цукру.

Помідор містить близько 22 ккал на 100 г і всього 4 г вуглеводів в порівнянні з 20-25, які зазвичай є в шматочку фруктів.

Помідор є низькокалорійним продуктом

Цукіні

При 17 ккал на 100 г цукіні має безліч кулінарних можливостей. З нього можна приготувати гарячі та холодні креми, лазанью, начинки, а також запекти в духовці або на грилі.

Картопля

Картопля містить близько 86 ккал на 100 г, що значно вище, ніж у більшості інших овочів. Однак Кінтана наполягає на тому, щоб надати цінність цій бульбі, оскільки вона має невиправдано погану репутацію. Це основний овоч для всіх, хто хоче їсти здорову їжу і підтримувати гарну вагу.

Картопля – один з найбільш насичуючих продуктів харчування, які існують. З неї можна приготувати легкі картопляні чіпси, але важливо уникати готових (оброблених) продуктів.

Броколі

Крім того, що вона має близько 30 ккал на 100 г, її споживання пов'язане з нижчим ризиком деяких видів раку. Згідно з дослідженням, проведеним в США, броколі містить молекулу, яка інактивує ген, що викликає різні типи пухлин. Але це ні в якому разі не означає, що її вживання виліковує рак, воно може лише сприяти його профілактиці.

В яйці середнього розміру міститься близько 70 ккал

Яйце

Є багато непорозумінь навколо вживання яйця. З одного боку, його довгий час пов'язували з підвищенням рівня холестерину і серцево-судинного ризику, хоча численні наукові дослідження в кінцевому підсумку спростували це переконання.

Ще один міф полягає в тому, що воно дуже калорійне. Незважаючи на те, що в середньому яйці міститься близько 70 ккал, два варених яйця, які добре насичують організм і містять жири гарної якості, забезпечать всього лише 150 ккал. Це дуже помірна кількість.

Диня

Відмінності в калоріях між фруктами не такі істотні, як здається. Незважаючи на те, що банан може мати близько 120 ккал на 100 г, а яблуко – близько 50 ккал, слід мати на увазі, що банан середнього розміру важить 100 г, тоді як яблуко зазвичай досягає 200 г. В кінцевому підсумку споживатимуться майже ті ж самі калорії за одиницю.

Диня є здоровим і поживним продуктом літа. Вона має схожі калорії з кавуном (34 і 30 ккал на 100 г відповідно), але з якоїсь причини багато хто звик думати, що кавун менш калорійний.

Спаржа

Вона містить всього лише 20 ккал на 100 г. Крім того, згідно з дослідженнями Університету Севільї, її споживання сприяє зниженню загального і "поганого" холестерину (ЛПНЩ), а також підвищенню рівня "хорошого" холестерину (ЛПВЩ).

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, як їсти більше овочів. Для цього необхідно включити їх в якості інгредієнтів традиційних рецептів або доповнень до інших страв.

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