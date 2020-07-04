Карпаччо из арбуза: итальянцы показали как приготовить

Существует множество способов приготовления арбуза. Но сегодня OBOZREVATEL предлагает самый элегантный вариант: карпаччо!

Итальянские повара разработали несколько вариантов этого блюда: с сыром фета, ветчиной, а также в версии ... пьяный! Карпаччо из арбуза на столе произведет большое впечатление, утверждает lacucinaitaliana.it, при содействии которого подготовлен этот материал.

Арбуз: не только вкусно, но и полезно

Арбуз - это фрукт лета, потому что он богат водой и минеральными солями и помогает поддерживать хорошее увлажнение организма.

Его красный цвет обусловлен присутствием ликопина – того же антиоксиданта, которым также богаты томаты и который борется со свободными радикалами, предотвращая старение клеток.

Ешьте много арбуза в течение лета, чтобы укрепить иммунную систему и пережить холодное время года.

Арбуз также обладает противовоспалительными свойствами, очищает организм, улучшает внешний вид кожи и волос, а также укрепляет капиллярное кровообращение и кости.

Для карпаччо нужно использовать нож с гладким и очень острым лезвием Getty

Как сделать карпаччо из арбуза

Секрет карпаччо в очень тонком срезе ломтиков, поэтому нужно использовать нож с гладким и очень острым лезвием. Кто-то снимает кожуру, а кому-то, если очень тонко нарезать, нравится и вкус шкурки. В этом случае важно тщательно вымыть ее щеткой.

Как только ломтики приготовлены, вы должны удалить все семена с помощью пинцета. Мякоть теперь готова быть приправленной и поданной.

Не забывайте всегда использовать очень холодный арбуз, хранящийся в холодильнике, иначе ломтики будет трудно разрезать тонкими ровными пластинками.

Сладкий и соленый

Знаете ли вы, что арбуз можно подавать со сладкими и солеными приправами в качестве закуски или гарнира?

Начнем сразу с пикантных предложений.

Карпаччо из арбуза с сыром фета

Фета - свежий сыр с очень соленым вкусом, который идеально сочетается со сладостью арбуза. Как только ломтики карпаччо выложены на блюдо, заправьте их оливковым маслом и щепоткой перца, а затем рассыпьте по ним фета. Украсьте все листьями мяты и маслинами без косточек.

Карпаччо из арбуза с ветчиной

Также в этом случае мы сочетаем пикантный ингредиент – ветчину - со сладким арбузом.

Приготовьте карпаччо, а затем приправьте его маслом, солью, перцем и ломтиками сырой ветчины, приготовленными в духовке в течение нескольких минут, пока они не станут хрустящими.

Теперь давайте перейдем к сладкому варианту карпаччо из арбуза, который будет подан в качестве десерта после еды. Вот несколько простых, но впечатляющих идей для вас.

Цветное карпаччо

Чтобы поразить своих гостей, принесите на стол красочную тарелку с карпаччо из арбуза и украшением из смешанных ягод и съедобных цветов. Приправьте все сиропом с водой, сахаром и кокосовой стружкой.

Жадное карпаччо

Вынув все семена из арбуза, выложите карпаччо на поднос и украсьте его шоколадной крошкой, как будто это семена.

Подавать все с шариком ванильного мороженого.

Пьяное карпаччо

Вы когда-нибудь пробовали пьяный арбуз?

Обычно для его основы используют целые фрукты, а арбуз выступает в роли контейнера. Но на этот раз мы превращаем его в карпаччо. Просто дайте кусочкам настояться в сиропе на основе сахарной воды и бренди (или рома), а затем хорошо их процедите и подайте холодным. Украшается рублеными фисташками и корицей.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам диетолога Паломы Кинтана, не нужно основывать свое питание на постоянном подсчете калорий, но и пренебрегать ими не стоит. Важно всегда иметь под рукой ряд продуктов с низкой калорийностью.