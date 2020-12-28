Кускус внесли до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО

Організація ЮНЕСКО внесла арабську страву кускус у список нематеріальної культурної спадщини. Спільна заявка була подана Алжиром, Мавританією, Марокко і Тунісом – саме там ця страва користується найбільшою популярністю.

ЮНЕСКО називає це великим досягненням і прикладом співпраці між державами, до якого, власне, і прагне організація, – зближувати народи на основі їхніх спільних знань і практик, повідомляється на офіційному сайті організації.

"Це справжній дипломатичний успіх у питанні, яке так важливе та символічно для народів цього регіону і далеко за його межами. Цей консенсус показує, що культурна спадщина може бути як особистою, так і винятковою, а також долати кордони", – каже Одрі Азула, генеральний директор ЮНЕСКО.

Історія кускусу тягнеться з часів Середньовіччя. Приготування цієї страви – справжня церемоні. Кускус готують на важливі свята, коли збирається вся родина, – це може бути і весілля, і будь-який інший урочистий привід.

"Кускус – це набагато більше, ніж страва, це момент, спогади, традиції, нововведення, жести, що передаються з покоління в покоління, – йдеться на сайті ЮНЕСКО. – Рецептів кускусу стільки, скільки сімей і нескінченного розмаїття нюансів між регіонами".

Зазвичай кускус готується на пару, його подають з тушкованими овочами, м'ясом або морепродуктами.

Ось кілька рецептів кускусу, які ви можете легко приготувати вдома:

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що відомий український кухар і телеведучий Євген Клопотенко домігся того, щоб борщ офіційно зареєстрували в Україні як національну страву.

Крім того, приготування борщу увійшло до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України. За словами міністра культури Олександра Ткаченка, далі буде продовжуватися робота над тим, аби борщ включили до культурної спадщини ЮНЕСКО.