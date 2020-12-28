Кускус внесли в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО

Организация ЮНЕСКО внесла арабское блюдо кускус в список нематериального культурного наследия. Совместная заявка была подана Алжиром, Мавританией, Марокко и Тунисом – именно там это блюдо пользуется наибольшей популярностью.

ЮНЕСКО называет это большим достижением и примером сотрудничества между государствами, к которому, собственно, и стремится организация, – сближать народы на основе их совместных знаний и практик, сообщается на официальном сайте организации.

"Это настоящий дипломатический успех в вопросе, который так важен и символичен для народов этого региона и далеко за его пределами. Этот консенсус показывает, что культурное наследие может быть как личным, так и исключительным, а также преодолевать границы", – говорит Одри Азуле, генеральный директор ЮНЕСКО.

История кускуса тянется со времен Средневековья. Приготовление этого блюда – настоящая церемония, Кускус готовят на важные праздники, когда собирается вся семья, – это может быть и свадьба, и любой другой торжественный повод.

"Кускус – это намного больше, чем блюдо, это момент, воспоминания, традиции, новшества, жесты, которые передаются из поколения в поколение, – говорится на сайте ЮНЕСКО. – Рецептов кускуса столько, сколько семей и бесконечного разнообразия нюансов между регионами".

Обычно кускус готовится на пару, его подают с тушеными овощами, мясом или морепродуктами.

Вот несколько рецептов кускуса, которые вы можете легко приготовить дома:

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что известный украинский повар и телеведущий Евгений Клопотенко добился того, чтобы борщ официально зарегистрировали в Украине как национальное блюдо.

Кроме того, приготовление борща вошло в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия Украины. По словам министра культуры Александра Ткаченко, дальше будет продолжаться работа над тем, чтобы борщ включили в культурное наследие ЮНЕСКО.