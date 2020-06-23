Натуральний йогурт може захистити від небезпечної хвороби

Британські медики заявили, що вживання натурального йогурту на сніданок може істотно знизити розвиток гіпертонічної хвороби у людини.

Експерти з харчування нагадали про сумні наслідки, до яких призводить несерйозне ставлення до підвищеного артеріального тиску - це інфаркт, інсульт і навіть смерть.

Натуральний йогурт протистоїть гіпертонії Getty

"Ви можете скоротити ймовірність розвитку гіпертонічної хвороби, просто додавши в свій ранковий раціон більше йогурту. Підкреслимо, що він повинен бути обов'язково натурального походження. Йогурт може захистити від високого кров'яного тиску завдяки комплексу кальцію, магнію та калію. Всі три речовини мають антигіпертензивну дію" , – цитує медиків британське видання Express.

За твердженням фахівців, регулярне вживання на сніданок натурального йогурту на 25% знижує розвиток гіпертонічної хвороби.

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