Натуральный йогурт может защитить от опасной болезни

Британские медики заявили, что употребление натурального йогурта на завтрак может существенно снизить развитие гипертонической болезни у человека.

Эксперты по питанию напомнили о печальных последствиях, к которым приводит несерьезное отношение к повышенному артериальному давлению - это инфаркт, инсульт и даже смерть.

Натуральный йогурт противостоит гипертонии Getty

"Вы можете сократить вероятность развития гипертонической болезни, просто добавив в свой утренний рацион больше йогурта. Подчеркнем, что он должен быть обязательно натурального происхождения. Йогурт может защитить от высокого кровяного давления благодаря комплексу кальция, магния и калия. Все три вещества обладают антигипертензивным действием", – цитирует медиков британское издание Express.

По утверждению специалистов, регулярное употребление на завтрак натурального йогурта на 25% снижает развитие гипертонической болезни.

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