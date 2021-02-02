Названо продукт, який може зіпсувати настрій людині із самого ранку

Вживання пончиків, особливо зранку, може призвести до погіршення настрою людини.

Такого висновку дійшли вчені з Великобританії, провівши дослідження щодо впливу різних страв на самопочуття. Вони визначили, що найгірше учасники експерименту, в якому взяло участь 2 тисячі дорослих людей, почувалися саме після них, пише ETimes.

Справа в тому, що їх вживання зранку впливає на підняття рівня цукру в крові, а потім на різке падіння. Погано впливає цей десерт і на кишечник, оскільки поєднує прості вуглеводи і жири.

Зазначається, що до списку продуктів, що можуть погіршити настрій, увійшли також алкоголь, безалкогольні напої та енергетики. Решта продуктів у переліку містила оброблені страви і закуски, які були сповнені простих вуглеводів.

Однак існують і продукти, що здатні підвищувати рівень щастя. До них належать: кава, чорний шоколад, виноград, попкорн, банани, горіхи, кокос, мигдаль, ягоди, апельсини та чай.

Нагадаємо, раніше FOOD OBOZ повідомляв про продукти, які є природними енергетиками і можуть допомогти, коли сили закінчуються і вас накриває зимова хандра. Серед них: зелений чай, імбир, цитрусові, обліпиха, звіробій, насіння чіа, женьшень, лимонник та інші. Їх можна знайти у звичайних магазинах та аптеках.

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