Природные энергетики: 10 продуктов, которые вернут бодрость

Зимой как никогда ощущаешь упадок сил и нехватку энергии. Чтобы привести себя в тонус, вовсе необязательно покупать энергетики в магазине, которые в одной банке вмещают всю таблицу Менделеева.

Если вы чувствуете, что силы на исходе, а зимняя хандра плотно сжимает в свои оковы, попробуйте продукты из нашего списка. Редакция FoodOboz предлагает вернуться к истокам и бодрить себя с помощью энергетиков, которые нам в изобилии дарит матушка-природа.

Зеленый чай. Самое простое и доступное для всех бодрящее средство. Благодаря кофеину, витаминам и аминокислотам, которые содержатся в напитке в большом количестве, зеленый чай отлично бодрит и тонизирует.

Имбирь. Еще один доступный природный энергетик, который можно купить в любом супермаркете. Имбирь улучшает кровообращение и обменные процессы в организме, благодаря чему мозг начинает работать активнее, а мы чувствуем значительный прилив сил.

Цитрусовые . Абсолютно все цитрусы – кладезь витамина С, который, как известно, является главным тонизирующим витамином. Стакан апельсинового фреша с утра или овсянка с грейпфрутом гарантированно приведут вас в чувство.

Облепиха . Облепиху не зря называют ягодой бодрости и хорошего настроения: она содержит огромное количество витамина С, гормон радости серотонин, бета-каротин, полезный для зрения, а также полиненасыщенные жирные кислоты. Все это, как вы понимаете, очень влияет на уровень бодрости в нашем теле.

Зверобой . А это растение называют растительным антидепрессантом. Зверобой повышает настроение, нормализует сон и улучшает психическую и физическую работоспособность.

Семена чиа. Этот продукт не зря считают суперфудом. Кроме того, что в семенах содержится большое количество клетчатки и омега-3 жирных кислот, этот продукт повышает настроение и уменьшает воспалительные процессы в организме.

Женьшень. Настойку женьшеня можно найти в любой аптеке. И если найдете, берите без раздумий. Женьшень считается сильным энергетиком и стимулятором иммунной системы, его рекомендуют при умственном и физическом напряжении, неврозах и неврастении.

Лимонник . Настойка семян лимонника продается в аптеках. Ее назначают при снижении работоспособности, переутомлении и неврастении. Для получения ровно такого же эффекта вы можете пить простой чай из листьев лимонника: они растираются и заливаются кипятком. Эффект от такого напитка получается ощутимым и продолжительным: это повышение концентрации, общего тонуса и работоспособности.

Эхинацея. В аптеках продаются таблетки, настойка и сухая эхинацея для заваривания чая. Это растение помогает справиться с нервной возбудимостью, улучшает память и повышает тонус. Кроме того, эхинацея укрепляет иммунную систему и действует на организм как противовирусное, противовоспалительное и детоксикационное средство.

Элеутерококк. Натуральное растительное тонизирующее средство, которое можно купить в аптеке в виде сиропа, капсул или таблеток. Бодрит не хуже кофе по-турецки, а также помогает адаптировать организм к агрессивной внешней среде и повышает выносливость организма.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о причинах, из-за которых зимой нам постоянно хочется есть, а также давал несколько советов, как с этим бороться.

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