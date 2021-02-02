Назван продукт, который может испортить настроение человеку с самого утра

Употребление пончиков, особенно утром, может привести к ухудшению настроения человека.

К такому выводу пришли ученые из Великобритании, проведя исследования по влиянию различных блюд на самочувствие. Они определили, что хуже всего участники эксперимента, в котором приняли участие 2000 взрослых людей, чувствовали себя именно после них, пишет ETimes.

Дело в том, что их употребление утром влияет на повышение уровня сахара в крови, а затем резкое падение. Плохо влияет этот десерт и на кишечник, поскольку сочетает простые углеводы и жиры.

Отмечается, что в список продуктов, которые могут ухудшить настроение вошли также алкоголь, безалкогольные напитки и энергетики. Другие продукты в перечне включали обработанные блюда и закуски, которые были полны простых углеводов.

Однако существуют и продукты, способные повышать уровень счастья. К ним относятся: кофе, черный шоколад, виноград, попкорн, бананы, орехи, кокос, миндаль, ягоды, апельсины и чай.

Напомним, ранее FOOD OBOZ сообщал о продуктах, которые являются естественными энергетиками и могут помочь, когда силы на исходе и вас накрывает зимняя хандра. Среди них: зеленый чай, имбирь, цитрусовые, облепиха, зверобой, семена чиа, женьшень, лимонник и другие. Их можно найти в обычных магазинах и аптеках.

Как сообщал OBOZREVATEL: