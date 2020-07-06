New York Sour: бюджетний рецепт легендарного коктейлю

Створивши власний аналог легендарного алкогольного напою – віскі – Алкогольно-безалкогольний комбінат Дніпро не зупинився на досягнутому. І розширив лінійку алкогольних напоїв ТМ "Аль Капоне", додавши до терпкого смаку алкоголю тонкий аромат вишні. Напій, що вийшов у результаті такого міксу, нагадує смак елітного віскі Red Stag "Black Cherry", але є значно доступнішим за ціною. Тож скуштувати його зможе кожен українець.
Алкогольний напій ТМ "Аль Капоне"
АБК Дніпро
Новий алкогольний напій смакує і у сольному виконанні. Однак у АБК Дніпро радять також використовувати його при приготуванні коктейлів. Наприклад, спробувати приготувати несподіваний варіант відомого коктейлю
New York Sour
Цей простий і швидкий у приготуванні коктейль відбере у вас 4 хвилини часу – і подарує вибухові смакові враження та позитивний настрій.
Інгредієнти для 1 порції:
50 мл алкогольного напою "Аль Капоне" з вишнею
25 мл лимонного соку
10 мл цукрового сиропу
2 мл гіркого біттера для коктейлів
25 мл сухого червоного вина
Лимонна цедра за смаком
1 яєчний білок
Приготування
Найперше – приготуйте цукровий сироп. 100 г цукру залийте 100 мл окропу, розмішайте до повного розчинення. Охолодіть і процідіть.
Необхідну кількість цукрового сиропу та "Аль Капоне" влийте у шейкер, заповнений льодом. Туди ж додайте лимонний сік, біттер та білок. Взбийте.
Через стрейнер (крупне ситечко) вилийте суміш у невеликий келих, додайте 3-4 кубики льоду. Влийте червоне вино і прикрасьте "стрічкою" лимонної цедри.
Насолоджуйтесь!
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