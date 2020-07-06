New York Sour: бюджетный рецепт легендарного коктейля

Создав собственный аналог легендарного напитка – виски – Алкогольно-безалкогольный комбинат Днепр не остановился на достигнутом. И расширил линейку алкогольных напитков ТМ "Аль Капоне", добавив к терпкому вкусу алкоголя тонкий аромат вишни. Напиток, получившийся в результате такого микса, напоминает вкус элитного виски Red Stag "Black Cherry", но значительно более доступен по цене. Поэтому попробовать его сможет каждый украинец.

Напиток ТМ "Аль Капоне" АБК Днепр

Новый алкогольный напиток прекрасен и в сольном исполнении. Однако в АБК Днепр советуют использовать его также и при приготовлении коктейлей. И рекомендуют, например, попробовать приготовить неожиданный вариант известного коктейля

New York Sour

Этот простой и быстрый в приготовлении коктейль отберет у вас 4 минуты времени – и подарит взрывные вкусовые впечатления и позитивное настроение.

Ингредиенты для 1 порции:

50 мл алкогольного напитка "Аль Капоне" с вишней

25 мл лимонного сока

10 мл сахарного сиропа

2 мл горького биттера для коктейлей

25 мл сухого красного вина

Лимонная цедра по вкусу

1 яичный белок

Приготовление

Первым делом – приготовьте сахарный сироп. 100 г сахара залейте 100 мл кипятка, размешайте до полного растворения. Остудите и процедите.

Необходимое количество сахарного сиропа и "Аль Капоне" влейте в шейкер, заполненный льдом. Туда же добавьте лимонный сок, биттер и белок. Взбейте.

Через стрейнер (крупное ситечко) вылейте смесь в небольшой бокал, добавьте 3-4 кубика льда. Влейте красное вино и украсьте "лентой" лимонной цедры.

Наслаждайтесь!

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