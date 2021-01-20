Куркума-лате: що це таке, в чому користь і як приготувати

В Україну йде тренд на куркума-лате. В Європі та Америці цей напій повільно, але впевнено посуває з п'єдесталу матча-лате і незабаром планує дістатися і до нас. Вангуемо: невздовзі цей напій буде доступний у будь-якій модній кав'ярні.

Редакція FoodOboz розповідає, що таке куркума-лате, у чому його суперсила, а також як можна приготувати його в домашніх умовах.

Що таке куркума-лате

Скажемо відразу: це не кава. На Заході його називають golden milk, тобто золоте молоко. І ця назва куди більш відображає суть напою: готується він на основі молока з додаванням куркуми та інших пряних спецій. На відміну від кави або матча-лате цей напій не про бадьорість. Головна функція лате з куркумою – зігрівати і розслабляти.

Напій прийшов до нас з Індії, де дуже популярні зігрівальні суміші на молоці. І якщо масала-чай готується на основі спецій гарам масала, то в новому напої головним інгредієнтом є куркума, що в Індії відома як частина міксу спецій каррі (ви ж в курсі, що каррі в Індії – це не лише страва з підливою, а й суміш сухих спецій?).

Куркуму вважають одним із фундаментальних інгредієнтів в аюрведичній кухні, в Індії цю спецію традиційно додають у молоко і підігрівають, отримуючи таким чином еліксир здоров'я і краси.

Куркума має потужну протизапальну дію. latingsandpairings.com

У чому користь куркума-лате

В Індії (та й не лише там, а й у всій Південно-Східній Азії) цю яскраво-помаранчеву спецію до цього дня використовують як ліки. І не дарма. Справа в тому, що куркума містить велику кількість активних хімічних речовин, зокрема куркумін – потужний антиоксидант із яскраво вираженою протизапальною дією. Вчені стверджують, що регулярне вживання куркуми зменшує внутрішні хронічні запалення.

Крім того, дослідження показують, що регулярне вживання куркуміну знижує ризик і призупиняє розвиток хвороб печінки. Це стосується жирової хвороби печінки – куркума уповільнює накопичення в ній жиру – а також фіброзу і цирозу. А ще куркумін захищає печінку при хронічному гепатиті.

Крім того, куркума вважається потужним природним антибіотиком, очищає кров і покращує її циркуляцію, регулює роботу кишківника та нейтралізує дію вільних радикалів. Також куркума зменшує тягу до солодкого і жирного, завдяки чому вважається ефективним засобом для схуднення.

Напій можна готувати як на звичайному, так і рослинному молоці. latingsandpairings.com

Як приготувати куркуму-лате

Насправді простіше простого! Все, що вам сподобається, – це каструля, звичайне або рослинне молоко та спеції.

Інгредієнти на дві порції:

молоко – 2 склянки

куркума – 2 ч. л.

мелена кориця – 0,5 ч.л.

чорний мелений перець – дрібка

мелений імбир – 0,5 ч.л.

мед – 1 ч. л.

Молоко налити в каструлю, додати куркуму, імбир і корицю. Розмішати. Нагріти на невеликому вогні, не доводячи до кипіння. Додати чайну ложку меду. Збити блендером або капучинатором.

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