Что пить зимой: гид по горячим коктейлям со всего мира

Зима – время горячих коктейлей. С алкоголем и без, на основе вина или чая, со специями и пряностями, цитрусами и медом.

FoodOboz рассказывает о самых популярных горячих напитках, которые согреют вас в зимнюю пору года не хуже чая и какао.

Глинтвейн

Пожалуй, самый популярный горячий коктейль. Готовится на основе красного вина (иногда, правда, можно встретить и глинтвейн на белом вине). Напиток нагревают до 70–80 градусов, затем добавляют сахар или мед и любимые пряности и специи.

Первые рецепты напитка, похожего на глинтвейн, были известны еще в Древнем Риме: уже тогда люди догадались смешивать вино со специями, однако при этом пили его холодным. Вино в горячем виде появилось в Европе во времена Средневековья. Глинтвейн тогда готовили на основе бордо или другого красного вина с добавлением травы калгана.

Глинтвейн обычно готовят на основе красного вина. Источник: spicehunter.com

Само же слово "глинтвейн" пришло к нам из немецкого языка: название glühwein появилось от словосочетания glühender wein, что в дословном переводе означает горячее вино.

Рецепты глинтвейна можно посмотреть здесь.

Глег

Прямой родственник глинтвейна, популярный в Швеции, Финляндии, Эстонии и Латвии. Глег появился в Швеции и Финляндии в период позднего Средневековья, когда в дешевое вино стали добавлять корицу, кардамон, гвоздику и апельсиновые корочки. Эти нехитрые манипуляции позволяли скрыть ужасный вкус вина.

Изначально напиток назывался "хиппокрас", глегом его стали называть в Швеции в конце XVIII века. Тогда вино, смешанное с пряностями, нагревали в специальном котле, над которым в сите помещали кусок сахара, поливая его водкой. Под воздействием тепла сахар прокаливался, таял и стекал в напиток. Так как технология приготовления напитка отражает шведское слово glödga, что означает "накаливать", то и вино в итоге получило название glödgat vin, что в переводе означает горячее вино. Со временем выражение сократили до коротенького слова glögg.

Готовится глег по такому же принципу, как и глинтвейн. Обычно напиток готовят на основе красного вина, в которое для крепости добавляется мадера или водка. Вместо красного вина иногда используется белое вино или сидр, а в приготовлении безалкогольного глега за основу берут брусничный, яблочный или черносмородиновый сок.

В состав пунша обязательно входит фруктовый сок. Источник: holleygrainger.com

Пунш

А вот пунши пришли к нам из Индии. Там напиток назывался paantsch, это слово происходит от персидского panj, которое в дословном переводе означает цифру пять. Именно поэтому классический пунш готовится из пяти ингредиентов: горячей воды, вина, рома, сахара и пряностей.

В Англию пунш из Индии завезли в начале XVII века британские моряки. Изначально напиток готовился на основе бренди и вина, так как ром стал известен только в конце XVII века. Со временем ром стали заменять любым другим крепким алкоголем – коньяком, бренди или водкой – и таким образом появилось невероятное количество рецептов пунша.

Готовить пунш можно как с алкоголем, так и без, а пить его можно как в горячем, так и в холодном виде. Главным условием для всех пуншей является то, что в их состав должны входить фруктовый сок. Рецепты пуншей можно посмотреть здесь.

Грог

А этот алкогольный коктейль готовится на основе чая и крепкого алкоголя. Название напитка происходит от прозвища британского вице-адмирала Эдварда Вернона, которого все называли Олд Грог. В те времена в ежедневный рацион моряков Британского Королевского флота обязательно входила "чекушка" 80%-го рома: он служил для моряков профилактическим средством от цинги и прочих недугов. А это в свою очередь вызывало дисциплинарные проблемы и пьянство матросов. Чтобы уменьшить влияние алкоголя на моряков, адмирал Вернон приказал раздавать ром только в разбавленном виде: в зависимости от погодных условий алкоголь разбавляли холодной или горячей водой с добавлением лимонного сока.

Это нововведение не понравилось матросам, поскольку алкоголя в таком напитке, понятное дело, содержалось намного меньше и опьянение, понятное дело, уже не наступало. Поэтому напиток стали называть "ром на трёх водах" или просто грог – в честь клички капитана Вернона.

Рецепты грога смотрите здесь.

Грог и тодди готовятся на основе горячего чая. Источник: weinkenner.de

Тодди

Еще один коктейль на основе чая и рома. Тодди изобрели в XVIII веке специально для женщин, которым не нравился слишком резкий вкус рома или виски, поэтому алкоголь разбавляли водой или чаем. Легенда гласит, что тодди назвали в честь врача Роберта Бентли Тодда, который прописывал своим пациентам напиток на основе "бренди, белой корицы, сахарного сиропа и воды".

Для приготовления классического горячего тодди воду доводят до кипения или заваривают чай. В алкоголь всыпают пряности, вливают воду или чай, добавляют мед или сахар, перемешивают и оставляют на пару минут настояться. Холодный тодди готовят в такой же последовательности, только кипячёную воду предварительно охлаждают.

Подают тодди в стеклянной посуде, форма которой соответствует алкоголю, на основе которого был сделан напиток. Например, если коктейль сделан на основе виски или рома, то его подают в стаканах типа хайбол, а если тодди готовят на основе сидра или коньяка – то в бокалах.

Эгг-ног – это яйца взбитые с алкоголем. Источник: Shutterstock

Эгг-ног

Эгг-ног пришел к нам из Шотландии, где в XIV веке местные жители очень любили готовить на Рождество напиток, в составе которого тогда было всего четыре ингредиента: яйца, темный эль, мед и пряности.

Само слово эгг-ног произошло от английских egg (яйцо) и nog (сокращенно от noggin – небольшая кружка эля). А вот небывалого пика популярности эгг-ног достиг в Америке, когда в XIX веке бармен Джерри Томас в своей знаменитой книге опубликовал несколько рецептов этого коктейля, где эль заменил на ром и молоко и готовил эту смесь без нагрева. Джерри не раз говорил о том, что в Шотландии изобрели горячий напиток эгг-ног, а вот коктейль эгг-ног – это заслуга именно американцев.

Сейчас эгг-ног – это традиционный рождественский напиток в Европе, странах Южной и Центральной Америки, а также в Соединенных Штатах и ​​Канаде. Во французской части Канады, кстати, напиток называется lait de poule, что в переводе означает "куриное молоко".

Рецепты эгг-нога можно посмотреть здесь.

Вместо виски в кофе можно добавить коньяк. Источник: unsplash.com

Кофе по-ирландски

Кофе с добавлением крепкого алкоголя пили еще в XIX веке и какого-то особого названия этот микс тогда не имел. Название Irish coffee появилось в начале ХХ века, когда в одном из аэропортов Ирландии самолет не мог вылететь из-за плохи погодных условий. Рейс перенесли, а замерзшие пассажиры отправились в ближайший бар в надежде согреться. Они попросили у бармена "что-нибудь согревающее" и он приготовил им черный кофе с добавлением ирландского виски.

Как правильно готовить кофе по-ирландски, можно посмотреть здесь.

Сбитень

А этот напиток был очень популярен в Средние века среди славянских народов, которые готовили сбитень из меда, пряностей и душистых трав. Существует мнение, что название этого напитка происходит от глагола "сбивать", поскольку зачастую его готовили в двух отдельных посудинах. В одной настаивали мед, а в другой – травы, и непосредственно перед употреблением их содержание смешивали – "сбивали".

До появления чая сбитень был популярным горячим напитком, который славяне пили в зимнее время года. Готовили его в самоварах, а для продажи устанавливали "сбитенные курени", которые располагались на рынках, ярмарках, народных гуляньях и других многолюдных местах. Кроме торговых точек продажей сбитня часто занимались сбитенщики, которые носили емкости с горячим напитком на спине и разливали его прохожим.

Рецепты сбитня смотрите здесь.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Министерство здравоохранения Украины развенчало мифы о глинтвейне: там заявили, что распространенное мнение о согревающих свойствах этого напитка является обманчивой.

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