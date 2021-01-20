Куркума-латте: что это такое, в чем польза и как приготовить

В Украину идет тренд на куркума-латте. В Европе и Америке этот напиток медленно, но уверенно подвигает с пьедестала матча-латте и в скором времени планирует добраться и до нас. Вангуем: скоро этот напиток будет доступен в любой модной кофейне.

Редакция FoodOboz рассказывает, что такое куркума-латте, в чем его суперсила, а также как можно приготовить в домашних условиях.

Что такое куркума-латте

Скажем сразу: это не кофе. На Западе его называют golden milk, то есть золотое молоко. И это название куда более отражает суть напитка: готовится он на основе молока с добавлением куркумы и других пряных специй. В отличии от того же кофе или матча-латте этот напиток не про бодрость. Главная функция латте с куркумой – согревать и расслаблять.

Напиток пришел к нам из Индии, где очень популярны согревающие смеси на молоке. И если масала-чай готовится на основе специй гарам масала, то в новом напитке главным ингредиентом выступает куркума, которая в Индии известна как часть микса специй карри (вы же в курсе, что карри в Индии – это не только блюдо с подливкой, но и смесь сухих специй?).

Куркума считается однм из фундаментальных ингредиентов аюрведической кухни, в Индии эту специю традиционно добавляют в молоко и подогревают, получая таким образом эликсир здоровья и красоты.

Куркума обладает мощным противовоспалительным действием. latingsandpairings.com

В чем польза куркума-латте

В Индии (да и не только там, а и во всей Юго-Восточной Азии) эту ярко-оранжевую специю по сей день используют как лекарство. И не зря. Все дело в том, что куркума содержит большое количество активных химических веществ, в частности куркумин – мощный антиоксидант с ярко выраженным противовоспалительным действием. Ученые утверждают, что регулярное употребление куркумы уменьшает внутренние хронические воспаления.

Кроме того, исследования показывают, что регулярное употребление куркумина снижает риск и приостанавливает развитие болезней печени. Это касается жировой болезни печени – куркума замедляет накопление в ней жира – а также фиброза и цирроза. А еще куркумин защищает печень при хроническом гепатите.

Кроме того, куркума считается мощным природным антибиотиком, очищает кровь и улучшает ее циркуляцию, регулирует работу кишечника и нейтрализует действие свободных радикалов. Также куркума уменьшает тягу к сладкому и жирному, благодаря чему считается эффективным средством для похудения.

Напиток можно готовить как на обычном, так и растительном молоке. latingsandpairings.com

Как приготовить куркума-латте

На самом деле проще простого! Все, что вам понравится, – это кастрюля, обычное или растительное молоко и специи.

Ингредиенты на две порции:

молоко – 2 стакана

куркума – 2 ч. л.

молотая корица – 0,5 ч.л.

черный молотый перец – щепотка

молотый имбирь – 0,5 ч.л.

мед – 1 ч. л.

Молоко налить в кастрюлю, добавить куркуму, имбирь и корицу. Размешать. Нагреть на небольшом огне, не доводя до кипения. Добавить чайную ложку меда. Взбить блендером или капучинатором.

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