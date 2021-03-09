Яйця на сніданок: як приготувати омлет пуляр

Думаєте, що знаєте про яйця все і готували з них геть усе? А як щодо страви під назвою омлет пуляр? Упевнені, що в такому вигляді яйця на сніданок ви навряд чи готуєте щодня.

У Франції омлет пуляр відомий із кінця 18-го століття: саме тоді господиня одного готелю Аннет Пуляр готувала омлет, який на вигляд більше скидався на пиріг. Омлет-пиріг був настільки популярний, що слава про нього ходила по всій Франції, а сама страва отримала назву на честь Аннет (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Сьогодні такий омлет можна знайти практично в будь-якому французькому ресторані. Ціна на цю страву, до речі, в закладах може сягати 30 євро (якщо не вище). Однак насправді це дуже недорога страва: за собівартістю вона нічим не відрізняється від звичайної яєчні. Все, що вам знадобиться, – це яйця, сіль і шматочок вершкового масла.

Головна особливість омлету пуляру полягає в тому, що білки і жовтки треба збивати окремо.

Незвичайний варіант яєць на сніданок. gourmandiz.dhnet.be

На одну порцію:

яйця – 2 шт.

вершкове масло – 0,5 ст. л.

сіль – на смак

Як готувати:

Білки відокремити від жовтків. Жовтки посолити, збити виделкою або віничком до однорідності. Білки посолити і збити міксером до стійких піків. Розпечену пательню змастити вершковим маслом. Вилити жовтки, нахиляючи сковорідку в різні боки: маса має бути як млинець і рівномірно покрити дно сковороди. На жовтки викласти збиті білки. Рівномірно розподілити по поверхні. Сковорідку накрити кришкою і готувати 5-6 хвилин на невеликому вогні. Готовий омлет скласти навпіл, як конверт, і подавати до столу.

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