Як приготувати креветки за 10 хвилин: простий рецепт від Гордона Рамзі

Ні, в заголовку немає жодної помилки, ми реально думаємо, що класну смачну вечерю цілком реально приготувати за 10 хвилин.

Як доказ даємо вам рецепт креветок Скампі від відомого британського шефа і телеведучого Гордона Рамзі. "Пекельний шеф" переконаний: приготувати цю страву можна в будь-який, навіть дуже напружений вечір (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Знадобляться:

чищені креветки – 8-12 шт.

паста капелліні – 115 г

оливкова олія – 2 ст. л.

часник – 3 зубчики

цибуля-шалот (велика) – 1 шт.

пластівці чилі – 2 ч. л.

лимон – 2 шт.

біле вино – 100 мл

каперси – 2 ст. л.

томати черрі – 60 г

бульйон із морепродуктів – 100 мл

вершкове масло – 55 г

базилік – 1 гілочка

сіль, перець – на смак

тертий пармезан – для подачі

Як готувати:

Каструлю на 4 літри наповнити водою, посолити, накрити кришкою і довести до кипіння. У глибокій сковороді розігріти столову ложку оливкової олії. Додати нарізану цибулю-шалот і дрібно рубаний часник. Смажити кілька хвилин до м'якості. Влити вино на пательню, готувати, поки воно майже не випарується. Потім додати бульйон із морепродуктів, пластівці чилі, каперси, розрізані навпіл помідори чері та лимони (без цедри й соку). Коли соус закипить, викласти в нього сирі креветки, посолити, поперчити і тушкувати кілька хвилин, помішуючи. Додати нарізане кубиками вершкове масло. Коли воно розтане, додати за необхідності сіль і перець. Тим часом, коли каструля з водою почне закипати, додати пасту у воду і варити її, періодично помішуючи, щоб вона не злипалася, приблизно 3-5 хвилин або до стану al dente. Процідити пасту і швидко додати її на сковорідку із соусом і креветками. Нарізати листочки базиліка і додати до макаронів. Перемішати, викласти в глибоку миску і посипати пармезаном.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як приготувати котлети "як у мами": сімейним рецептом поділився фіналіст "МастерШеф. Професіонали" Алік Мкртчян.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!