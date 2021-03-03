Як приготувати котлети "як у мами": рецепт від шеф-кухаря

Шеф-кухар, фіналіст кулінарного проєкту "МастерШеф. Професіонали" Алік Мкртчян поділився рецептом домашніх котлет. Алік, якого в ресторанних колах називають богом м'яса, готує їх за рецептом своєї мами.

"Любов до їжі – смачно поїсти і добре готувати – мені перейшла від мами. Матуся готувала завжди дуже багато і дуже смачно. Зазвичай на столі завжди було кілька видів гарячого і така ж сама кількість закусок", – поділився Алік.

За його словами, яловичі котлети були єдиним видом котлет, які готувала його мама, тому саме цим рецептом він ділиться з читачами OBOZREVATEL.

За словами Аліка, для ідеальних котлет "як у мами" треба дотримуватися певних пропорцій: потрібно взяти 80% яловичого фаршу, 10% свинячого фаршу і 10% всього іншого: ріпчастої цибулі, петрушки, кінзи, сухого базиліка, зубчик часнику, одну картоплину, окраєць хліба, сіль і перець. З такого набору продуктів, за словами Аліка, виходять неймовірно соковиті і смачні котлетки. Зовсім як у мами.

У котлетах "від мами Аліка" яловичини має бути 80% від усієї маси. Джерело: 1ZOOM 1ZOOM

Знадобиться:

яловичина – 800 г

жирна свинина або шматочок сала – 100 г

ріпчаста цибуля – 1 шт.

окраєць білого батона – 1 шт.

сира картопля – 1 шт.

яйце – 1 шт.

часник – 1 зубчик

сухий базилік – 0,5 ч. л.

петрушка – 25 г

кінза – 25 г

сіль, перець – на смак

олія – для смаження

Як готувати:

Окраєць батона замочити в молоці або воді. Цибулю, картоплю і часник почистити. Яловичину, свинину, цибулю, картоплю, часник і зелень пропустити двічі через м'ясорубку. Додати сіль, перець і сухий базилік, вбити яйце і добре вимішати фарш руками. Сформувати котлети і смажити в олії під кришкою до золотистої скоринки з обох боків.

Раніше OBOZREVATEL ділився рецептом хінкалі від Аліка Мкртчяна. Ідеальне блискуче тісто для хінкалі Алік радить готувати за допомогою тістоміса і розкачувати тісторозкаткою: так воно вийде бездоганно тонким і рівним.

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