Як приготувати ідеальну каву вдома: покрокова інструкція

Як приготувати каву вдома, якщо немає кавомашини або гейзерної кавоварки? Заварити в чашці! Здається, найпростіший спосіб – насипав у чашку, залив окропом і готово. Але ж ні. У заварюванні кави в чашці є свої нюанси, дотримання яких дозволить вам приготувати напій не гірший за ті, що подають у модних кав'ярнях.

Про те, як правильно заварювати каву в чашці, ми попросили розповісти Андрія Гуневського – кавового експерта, представника компанії "Фунт Кави" в Києві.

"Заварити каву в чашці – найпоширеніший спосіб приготування. Цей метод ще дуже часто називають кавою по-польськи, – каже Андрій. – Не знаю, звідки пішла така назва, але точно можу сказати, що дегустація та оцінка кави у всьому світі проводиться саме запарюючи каву в чашці. Називається цей процес cupping: від слова cup, тобто чашка".

Для заварювання кави в чашці нам знадобиться:

кава (арабіка, в зернах, свіжообсмажена);

питна вода (фільтрована чи бутильована);

чайник (бажано з температурним режимом);

кавомолка (найкраще підійде з конічними жорнами);

ваги (звичайні кухонні);

таймер (є в кожного на телефоні);

ложка (столова).

Як готувати:

Ставимо грітися воду до 95 градусів і паралельно мелемо каву. Беремо приблизно 6 грамів кави на 100 мл води. Як правило, на чашку 200-220 мл треба близько 12 грамів кави. В даному випадку нам знадобиться великий помел, оскільки вода буде довго контактувати з кавою і вона має заваритися. Насипаємо каву в чашку, заливаємо гарячою водою до краю чашки і чекаємо чотири хвилини. За цей час у вас утворюється так звана кавова кірка, її необхідно зламати ложкою і тоді частинки осядуть на дно чашки. Акуратно тієї самою ложкою збираємо кавову піну, щоб напій був чистим, і чекаємо ще чотири хвилини. На восьмій-десятій хвилині можете починати пити каву і спостерігати, як під час охолодження розкривається її смак. Напій має стати щільнішим, а його кислотність – яскравішою.

"У процесі кавування подумайте, яку ягоду або фрукт вам нагадує смак кави, – каже Андрій. – А потім порівняйте свої смакові відчуття з описом на пачці кави".

Кілька лайфхаків:

Якщо кавова кірка не утворилася, то кава була не свіжою. Це непогано, але тягне за собою простоту смаку.

Якщо ви не маєте чайника з терморегулятором, намагайтеся не доводити воду до кипіння. Якщо вода вже закипіла, дайте їй охолонути п'ять хвилин.

Не забувайте, що кава – це ягода, тому вона повинна мати кислотність.

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