Чому не можна пити вино: 5 побічних ефектів для здоров'я

Здавалося б, що може бути небезпечного в одному-єдиному келиху вина на день? Загалом, нічого. Та з часом ця невинна звичка може мати досить погані наслідки для здоров'я.

Журналісти видання Eat This, Not That! поговорили із вченими з різних наукових організацій і склали список побічних ефектів, які завдає нашому організму "напій богів".

Регулярне вживання великої кількості алкоголю може підвищити ризик депресії. unsplash.com

Алкогольна жирова хвороба печінки. АЖХП загрожує тим, хто регулярно випиває більше ніж одну склянку вина на день. До групи підвищеного ризику внесли жінок і людей з ожирінням. Підступність цієї хвороби полягає в тому, що, як правило, вона протікає безсимптомно: на ранніх стадіях АЖХП може проявляти себе лише втомою і нечастими болями у верхній правій частині живота.

Цироз печінки. Лікарі кажуть, що цироз розвивається у людей, які зловживають алкоголем не менше за 10 років. Згідно з дослідженнями, ризик цирозу особливо високий серед жінок віком від 25 до 34 років, які п'ють алкогольні напої щодня.

Депресія. Регулярне вживання великої кількості алкоголю може підвищити ризик депресії. Причому це стосується не лише вина, а й пива і міцних напоїв. Однак вчені водночас зазначають, що помірна доза алкоголю (не більше ніж келих вина на день) знімає тривожність і знижує ризик депресивного стану.

Збільшення ваги. Дієтологи запевняють, що червоне вино в помірній кількості є корисним для здоров'я. Однак зазначають, що в 150 мл червоного вина міститься близько 125 калорій. А це відповідно означає, що випиваючи щодня дві склянки вина, ви щотижня збільшуєте свій раціон на 1750 калорій.

Розвиток серцевих захворювань. І знову-таки, не має жодного значення, який саме алкоголь ви п'єте: вино, пиво або якийсь міцний, якщо ви це робите щодня, це підвищує ризики передчасної смерті від серцевих нападів та інших серцевих захворювань.

Вчені попереджають: склянка червоного вина ввечері не завдасть вам шкоди, але якщо ви не можете контролювати кількість алкоголю, якщо ви маєте звичку випивати кожен вечір, варто раз і назавжди позбутися цього шкідливого хобі.

