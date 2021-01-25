Французький колекціонер відкриває "винний Лувр"

Француз Мішель-Жак Шассей відкриває музей, в якому планує виставити власну колекцію вина. Свій музей він вже назвав "винним Лувром".

Перших відвідувачів музей, чия експозиція налічує 50 тисяч пляшок вина, планує прийняти вже влітку цього року, пише видання Food & Wine.

79-річний Мішель-Жак Шассей – пристрасний шанувальник рідкісних вин і міцних алкогольних напоїв. Останні 40 років він колекціонує найкращі вина і напої на основі винограду. Його колекція алкоголю – це унікальний льох, сховище для десятків тисяч пляшок. Тут можна знайти старовинні пляшки часів Наполеона, лікер із золотими блистками, який пили на борту "Титаніка", унікальні кримські вина та багато іншого.

Про відкриття музею Шассей мріяв багато років. Він хотів виставити свою унікальну колекцію в Парижі або Бордо, проте не отримав дозволу на це. Тоді він вирішив самостійно збудувати музей: виставкову залу площею 350 квадратних метрів він обладнав під власним будинком у західній Франції, на глибині трьох метрів.

Шассей переконаний, що завдяки його музею селище Ля-Шапель-Батон стане такою самою точкою тяжіння для туристів, як, наприклад, Сен-Тропе, який "вистрелив" після виходу фільму "І Бог створив жінку" з Бріджит Бардо.

Мішель-Жак Шассей – палкий прихильник рідкісних вин і міцних алкогольних напоїв. Джерело: AFP / STRINGER/GETTY IMAGES

Шассея вже підтримала місцева влада. Вони звернулися до ЮНЕСКО з метою визнати колекцію вина всесвітньою спадщиною.

У своєму музеї Мішель-Жак планує демонструвати публіці колекцію вина, шампанського та міцних напоїв. У його колекції є такі рідкісні екземпляри, як Château Mouton Rothschild 1945 року, Château d'Yquem 1935 року, Petrus 1947, а також Romanée-Conti 1945 року. Пару років тому пляшка одного вінтажа була продана на аукціоні за 558 тисяч доларів.

Шассею неодноразово пропонували виставити його колекцію на аукціон. Один китайський бізнесмен пропонував йому 50 мільйонів євро за колекцію, проте Шассей відмовився. Єдине, на що він пішов, так це продав кілька пляшок з колекції на суму в 500 тисяч євро: ці гроші він вклав у будівництво музею.

Вартість квитка в музей складе 500 євро. Незважаючи на те, що в музеї працюватимуть кафе і дегустаційна зона, спробувати колекційні зразки не вдасться.

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