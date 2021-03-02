Почему нельзя пить вино: 5 побочных эффектов для здоровья

Казалось бы, что может быть опасного в одном-единственном бокале вина в день? Оказалось, что со временем эта невинная привычка может иметь весьма пагубные последствия для здоровья.

Журналисты издания Eat This, Not That! поговорили с учеными из разных научных организаций и составили список побочных эффектов, которые приносит нашему организму "напиток богов".

Регулярное употребление большого количества алкоголя может повысить риск депрессии. unsplash.com

Алкогольная жировая болезнь печени. АЖБП грозит тем, кто регулярно выпивает более одного стакана вина в день. В группу повышенного риска включили женщин и людей с ожирением. Коварность этой болезни заключается в том, что, как правило, она протекает бессимптомно: на ранних стадиях АЖБП может проявлять себя только усталостью и редкими болями в верхней правой части живота.

Цирроз печени. Врачи говорят, что цирроз развивается у людей, которые злоупотребляют алкоголем не менее 10 лет. Согласно исследованиям, риск цирроза особенно высок среди женщин в возрасте от 25 до 34 лет, которые пьют алкогольные напитки каждый день.

Депрессия. Регулярное употребление большого количества алкоголя может повысить риск депрессии. Причем это касается не только вина, но и пива и крепких напитков. Однако ученые при этом отмечают, что умеренная доза алкоголя (не больше бокала вина в день) снимает тревожность и снижает риск депрессивных состояний.

Увеличение веса. Диетологи уверяют, что красное вино в умеренных количествах полезно для здоровья. Однако при этом отмечают, что в 150 мл красного вина содержится около 125 калорий. А это в свою очередь означает, что выпивая ежедневно два стакана вина, вы каждую неделю увеличиваете свой рацион на 1750 калорий .

Развитие сердечных заболеваний. И снова-таки, не имеет никакого значения, какой именно алкоголь вы пьете – вино, пиво или какой-то крепкий – если вы это делаете ежедневно, это повышает риски преждевременной смерти от сердечных приступов и других сердечных заболеваний.

Ученые предупреждают: стакан красного вина вечером не принесет вам вреда, но если вы не можете контролировать количество алкоголя, если у вас выработалась привычка выпивать каждый вечер, стоит раз и навсегда избавиться от этого вредного пристрастия.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что француз Мишель-Жак Шассей открывает музей, где планирует выставить собственную коллекцию вина. Свой музей он уже назвал "винным Лувром": экспозиция насчитывает 50 тысяч бутылок вина.