Рецепт дня: слабосолоний лосось за 10 хвилин

Готувати – це просто. Ця фраза – не міф з Інтернету, а цілком реальна річ. У нашій рубриці "Рецепт дня" ми продовжуємо розповідати вам про максимально прості страви, з приготуванням яких здатна впоратися навіть мала дитина.

Сьогодні ми ділимося з вами рецептом слабосоленого лосося. Запевняємо вас: після того, як ви спробуєте рибу власного приготування, ви навряд чи купуватимете маринований лосось у магазині.

Для того, щоб приготувати лосось слабої солі (чи будь-яку іншу червону рибу – сьомгу, форель, горбушу), вам знадобиться лише 10 хвилин часу. Щоправда, після цього рибу треба буде залишити на ніч для маринування, однак цей процес відбуватиметься вже без вашої участі. Зате потім вранці ви зможете приготувати сніданок за 5 хвилин: просто намазати хліб свіжим крем-сиром і зверху викласти слабосолений лосось.

Слабосолений лосось – відмінна основа для бутербродів. wellseasonedstudio.com

Знадобиться:

філе лосося на шкірі – 500 г

крупна морська сіль – 2 ст. л.

цукор – 2 ст. л.

Як готувати:

Рибу помити, видалити видимі кістки. Розрізати на дві частини. Шкіру видаляти не треба. Цукор і сіль змішати в мисці. Половиною отриманої суміші натерти м'якоть філе. За бажанням на цьому етапі можна додати спеції: мелений перець, лавровий лист, лимон або дрібно рубаний кріп. Покласти шматки риби один на одне – так, аби філе було всередині, а шкіра вгорі. Залишилася сумішшю солі і цукру посипати рибу зверху з боку шкіри. Викласти засолену рибу в контейнер, закрити кришкою та прибрати в холодильник на 12-15 годин.

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