Що пити взимку: гайд гарячими коктейлями з усього світу

Зима – пора гарячих коктейлів. З алкоголем і без, на основі вина або чаю, зі спеціями і прянощами, цитрусами та медом.

FoodOboz розповідає про найпопулярніші гарячі напої, які зігріють вас у зимову пору року не гірше за чай і какао.

Глінтвейн

Мабуть, найпопулярніший гарячий коктейль. Готується на основі червоного вина (іноді, щоправда, можна зустріти також глінтвейн на білому вині). Напій нагрівають до 70–80 градусів, потім додають цукор або мед та улюблені прянощі і спеції.

Перші рецепти напою, схожого на глінтвейн, були відомі ще в Стародавньому Римі: вже тоді люди здогадалися змішувати вино зі спеціями, однак при цьому пили його холодним. Вино в гарячому вигляді з'явилося в Європі за часів Середньовіччя. Глінтвейн тоді готували на основі бордо або іншого червоного вина з додаванням трави калгану.

Глінтвейн зазвичай готують на основі червоного вина. Джерело: spicehunter.com

Саме ж слово "глінтвейн" прийшло до нас із німецької мови: назва glühwein з'явилася від словосполучення glühender wein, що в дослівному перекладі означає гаряче вино.

Рецепти глінтвейну можна подивитися тут.

Гльог

Прямий родич глінтвейну, популярний у Швеції, Фінляндії, Естонії та Латвії. Гльог (або глег) з'явився у Швеції і Фінляндії в період пізнього Середньовіччя, коли в дешеве вино стали додавати корицю, кардамон, гвоздику й апельсинову шкірку. Ці нехитрі маніпуляції давали можливість приховати жахливий смак вина.

Спочатку напій називався "хіппокрас", гльогом його стали називати у Швеції наприкінці XVIII століття. Тоді вино, змішане з прянощами, нагрівали в спеціальному котлі, над яким в ситі поміщали шматок цукру, поливаючи його горілкою. Під впливом тепла цукор прожарювався, танув і стікав у напій. Оскільки технологія приготування напою відображає шведське слово glödga, що означає "розжарювати", то і вино в підсумку отримало назву glödgat vin, що в перекладі означає гаряче вино. З часом вислів скоротили до коротенького слова glögg.

Готується гльог за таким самим принципом, як і глінтвейн. Зазвичай напій готують на основі червоного вина, в яке для міцності додають мадеру або горілку. Замість червоного вина іноді використовуються біле вино або сидр, а під час приготування безалкогольного гльогу за основу беруть брусничний, яблучний або чорносмородиновий сік.

До складу пуншу обов'язково входить фруктовий сік. Джерело: holleygrainger.com

Пунш

А ось пунш прийшов до нас з Індії. Там напій називався paantsch, це слово походить від перського panj, яке в дослівному перекладі означає цифру п'ять. Саме тому класичний пунш готується з п'яти інгредієнтів: гарячої води, вина, рому, цукру і прянощів.

В Англію пунш з Індії завезли на початку XVII століття британські моряки. Спочатку напій готували на основі бренді та вина, оскільки ром став відомий лише наприкінці XVII століття. Згодом ром стали замінювати будь-яким іншим міцним алкоголем – коньяком, бренді або горілкою – і так з'явилася неймовірна кількість рецептів пуншу.

Готувати пунш можна як з алкоголем, так і без, а пити його можна як у гарячому, так і в холодному вигляді. Головною умовою для всіх пуншів є те, що вони мають містити фруктовий сік. Рецепти пуншів можна подивитися тут.

Грог

А цей алкогольний коктейль готується на основі чаю і міцного алкоголю. Назва напою походить від прізвиська британського віцеадмірала Едварда Вернона, якого всі називали Олд Грог. У ті часи в щоденний раціон моряків Британського Королівського флоту обов'язково входила "чекушка" 80%-го рому: він був для моряків профілактичним засобом від цинги та інших недуг. А це зі свого боку спричиняло дисциплінарні проблеми і пияцтво матросів. Щоб зменшити вплив алкоголю на моряків, адмірал Вернон наказав роздавати ром тільки в розведеному вигляді: залежно від погодних умов алкоголь розбавляли холодною або гарячою водою з додаванням лимонного соку.

Це нововведення не сподобалося матросам, оскільки алкоголю в такому напої, звісно, містилося набагато менше і сп'яніння вже не так давалося взнаки. Тому напій стали називати "ром на трьох водах" або просто грог – на честь прізвиська капітана Вернона.

Рецепти грогу дивіться тут.

Грог і тодді готують на основі гарячого чаю. Джерело: weinkenner.de

Тодді

Ще один коктейль на основі чаю і рому. Тодді почали робити в XVIII столітті спеціально для жінок, яким не подобався надто різкий смак рому або віскі, тому алкоголь розбавляли водою або чаєм. Легенда свідчить, що тодді назвали на честь лікаря Роберта Бентлі Тодда, який прописував своїм пацієнтам напій на основі "бренді, білої кориці, цукрового сиропу і води".

Для приготування класичного гарячого тодді воду доводять до кипіння або заварюють чай. В алкоголь всипають прянощі, вливають воду або чай, додають мед чи цукор, перемішують і залишають на кілька хвилин настоятися. Холодний тодді готують у такій самій послідовності, але кип'ячену воду попередньо охолоджують.

Подають тодді в скляному посуді, форма якого відповідає алкоголю, на основі якого було зроблено напій. Наприклад, якщо коктейль зроблено на основі віскі або рому, то його подають у склянках типу хайбол, а якщо тодді готують на основі сидру чи коньяку – то в келихах.

Егг-ног – це яйця, збиті з алкоголем. Джерело: Shutterstock

Егг-ног

Егг-ног прийшов до нас із Шотландії, де у XIV столітті мешканці дуже любили готувати на Різдво напій, у складі якого тоді було лише чотири інгредієнти: яйця, темний ель, мед і прянощі.

Саме слово егг-ног походить від англійських egg (яйце) і nog (скорочено від noggin – невеликий кухоль елю). А ось небувалу популярність егг-ног здобув у Америці, коли в XIX столітті бармен Джеррі Томас у своїй знаменитій книзі опублікував кілька рецептів цього коктейлю, де ель замінив на ром і молоко і готував цю суміш без нагрівання. Джеррі неодноразово говорив про те, що в Шотландії винайшли гарячий напій егг-ног, а ось коктейль егг-ног – це заслуга саме американців.

Зараз егг-ног є традиційним різдвяним напоєм у Європі, країнах Південної і Центральної Америки, а також у Сполучених Штатах і Канаді. У французькій частині Канади, до речі, напій називається lait de poule, що в перекладі означає "куряче молоко".

Рецепти егг-нога можна подивитися тут.

Кава по-ірландськи

Каву з додаванням міцного алкоголю пили ще у XIX столітті. Якоїсь особливої назви цей мікс тоді не мав. Назва Irish coffee з'явилася на початку ХХ століття, коли в одному з аеропортів Ірландії літак не міг вилетіти через погані погодні умови. Рейс перенесли, а замерзлі пасажири вирушили до найближчого бару в надії зігрітися. Вони попросили у бармена "щось зігрівальнe", і він приготував для них чорну каву з додаванням ірландського віскі.

Як правильно готувати каву по-ірландськи, можна подивитися тут.

Замість віскі в каву можна додати коньяк. Джерело: unsplash.com

Збитень

А цей напій був дуже популярним у Середньовіччі серед слов'янських народів, які готували збитень з меду, прянощів і запашних трав. Існує думка, що назва цього напою походить від дієслова "збивати", оскільки часто його готували у двох окремих посудинах. В одній настоювали мед, а в інший – трави, і безпосередньо перед вживанням їхній вміст змішували – тобто "збивали".

До появи чаю збитень був найпопулярнішим гарячим напоєм, який слов'яни пили взимку. Готували його в самоварах, а для продажу встановлювали "суботні курені", які розташовували на ринках, ярмарках, народних гуляннях та в інших багатолюдних місцях. Окрім торгових точок продажем збитню часто займалися "збитенники", які носили посудину з гарячим напоєм на спині та розливали його перехожим.

Рецепти збитню дивіться тут.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Міністерство охорони здоров'я України розвіяло міфи про глінтвейн: там заявили, що поширена думка про зігрівальні властивості цього напою є неправдою.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!