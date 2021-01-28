Рецепт дня: слабосоленый лосось за 10 минут

Готовить – это просто. Эта фраза – не миф из Интернета, а вполне реальная вещь. В нашей рубрике "Рецепт дня" мы продолжаем рассказывать вам о максимально простых блюдах, с приготовлением которых способен справиться даже малолетний ребенок.

Сегодня мы делимся с вами рецептом слабосоленого лосося. Уверяем вас: после того, как вы попробуете рыбу собственного приготовления, вы вряд ли будете покупать маринованный лосось в магазине.

Для того, чтобы приготовить слабосоленый лосось (или любую другую красную рыбу – семгу, форель, горбушу), вам понадобится всего 10 минут времени. Правда, после этого рыбу нужно будет оставить на ночь для маринования, однако этот процесс будет проходить уже без вашего участия. Зато потом утром вы сможете приготовить завтрак за 5 минут: просто намазать хлеб свежим крем-сыром и сверху выложить слабосоленый лосось.

Слабосоленый лосось – отличная основа для бутербродов. wellseasonedstudio.com

Понадобится:

филе лосося на коже – 500 г

крупная морская соль – 2 ст. л.

сахар – 2 ст. л.

Как готовить:

Рыбу помыть, удалить видимые кости. Разрезать на две части. Кожу удалять не нужно. Сахар и соль смешать в миске. Половиной полученной смеси натереть мякоть филе. При желании на этом этапе можно добавить какие-то специи: молотый перец, лавровый лист, лимон или мелко рубленный укроп. Положить куски рыбы друг на друга – так, чтобы филе было внутри, а кожа внутри. Оставшейся смесью соли и сахара посыпать рыбу сверху со стороны кожи. Выложить засоленную рыбу в контейнер, закрыть крышкой и убрать в холодильник на 12-15 часов.

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