Що приготувати на День Валентина: 5 простих десертів
Солодощі – найкращий подарунок на День святого Валентина. А якщо приготувати солодощі власноруч, то цінність такого подарунка збільшується в геометричній прогресії.
Якщо ви шукаєте подарунок на 14 лютого, ця стаття саме для вас. Редакція FoodOboz зібрала п'ять рецептів, які стануть чудовим солодким подарунком на День усіх закоханих: полуниця в шоколаді, печиво, брауні з лісовими горіхами, чізкейк і капкейки з червоним серцем усередині.
Полуниця в шоколаді
свіжа полуниця – 150 г
молочний шоколад – 200 г (2 плитки)
олія
Ягоди промити під проточною водою, обсушити. Хвостики видаляти не треба. Викласти ягоди на дошку і поставити в холодильник на півгодини.
Шоколад наламати шматочками, скласти в металеву миску і розтопити на водяній бані.
Металеву решітку змастити олією і поставити на паперові рушники.
Вмочати холодну полуницю в гарячий шоколад, тримаючи за хвостик. Готові ягоди викладати на решітку, хвостиками вниз: намагайтеся розкласти так, щоб шоколад не торкався решітки.
Дайте шоколаду трохи застигнути, потім поставте решітку в холодильник на півгодини.
Пісочне печиво
борошно – 2 склянки
вершкове масло – 200 г
цукор – 3 ст. л.
сода або розпушувач – 0,5 ч. л.
повидло чи густий джем
Приготувати тісто. Масло нарізати шматочками, додати в борошно, насипати цукор, сіль, соду і перетерти руками в крихту.
Вимішати тісто, поки воно не стане гладким і однорідним. Якщо тісто кришиться, можна додати ложку холодної води.
Готове тісто розкачати на присипаному борошном столі, вирізати з нього кружальця. У половині кружечків вирізати маленькі сердечка формочкою для печива.
Деко застелити пергаментом і акуратно розкласти печиво. Круглі заготовки (які без отворів) наколоти виделкою, щоб тісто залишилося рівним.
Поставити в нагріту до 180 градусів духовку і запікати 15-20 хвилин до легкого золотавого кольору. Точний час індивідуальний для кожної духовки, тому стежте, щоб печиво не стало занадто темним – так воно затвердне.
Готове печиво остудити. Потім змастити кружечки без дірочок повидлом або джемом, накрити другими половинками з отворами у формі сердечок. Перед подачею можна посипати цукровою пудрою.
Брауні з фундуком та віскі
екстрачорний шоколад – 150 г
вершкове масло – 150 г
яйце – 2 шт.
цукор – 170 г
сирі лісові горіхи (чищені) – 50 г
борошно – 130 г
розпушувач – 1 ч. л.
віскі – 60 мл
Горіхи порубати ножем і підрум'янити на сухій сковорідці до золотавого кольору.
Шоколад розтопити на водяній бані або в мікрохвильовій печі. Додати масло, акуратно розмішати до однорідності, остудити.
В окремій мисці збити яйця з цукром до пишної піни, додати просіяне борошно, перемішати.
Шоколад змішати з тістом, додати віскі та горіхи.
Прямокутну форму (розміром 20х25 см) застелити пергаментом, викласти в неї тісто і добре розрівняти.
Поставити в нагріту до 180 градусів духовку і випікати близько 40 хвилин. Дуже важливо не пересушити брауні: вони мають бути м'якуваті і кремові всередині.
Готову випічку остудити і нарізати порційними квадратами. За бажанням можна прикрасити брауні кремом, збитими вершками або ягодами.
Чизкейк з малиною
печиво "Пряжене молоко" – 400 г
вершкове масло – 150 г
жирний кисломолочний сир – 800 г
вершки – 120 мл
цукор – 250 г
яйце – 3 шт.
ванільний цукор – 15 г
сметана – 250 г
малина – для декору
Печиво подрібнити блендером у крихту. Додати розтоплене вершкове масло і добре перемішати.
Дно рознімної форми діаметром 23 см застелити пергаментом. Викласти крихту в форму, розподілити по дну, сформувати бортики, добре утрамбувати.
Сир подрібнити блендером, влити вершки, перемішати. Вбити яйця, додати 200 г цукру і ванільний цукор, збити вінчиком.
Вилити масу в роз'ємну форму, поставити в розігріту до 170 градусів духовку і запікати 50 хвилин.
Збити сметану з рештою цукру. Дістати чізкейк із духовки, вилити на сир сметану і повернути в духовку. Збільшити температуру до 200 градусів і запікати ще 7 хвилин.
Готовий чизкейк остудити, прикрасити ягодами малини і поставити в холодильник на 6 годин.
Капкейки із сердечками
Для червоного тіста:
борошно – 200 г
яйця – 3 шт.
молоко – 1 ст. л.
вершкове масло – 200 г
цукрова пудра – 200 г
ванільний екстракт – 0,5 ч. л.
харчовий барвник червоного кольору – 2 мл
Для білого тіста:
борошно – 125 г
яйця – 2 шт.
молоко – 1.5 ст. л.
вершкове масло – 125 г
цукрова пудра – 125 г
ванільний екстракт – на кінчику ч. л.
сода харчова – на кінчику ч. л.
Для крему:
вершкове масло – 150 г
цукрова пудра – 150 г
ванільний екстракт – 1 ч. л.
вершковий крем-сир – 300 г
Приготувати сердечка з червоного тіста. Збити масло з цукровою пудрою. Продовжуючи збивати, додати по одному яйця. Додати борошно, перемішати.
У молоці розвести ванільний екстракт і фарбу. Вмішати фарбу в тісто. Викласти тісто у форму і розрівняти. Поставити в нагріту до 180 градусів духовку і випікати 10 хвилин.
Корж остудити. Розрізати вздовж навпіл. За допомогою формочки для печива вирізати сердечка.
Приготувати біле тісто. У сухі продукти додати розм'якшене масло, яйця і розведений у молоці ванільний екстракт. Замісити тісто. У форму для кексів викласти паперові формочки, за допомогою ложки викласти тісто в формочки, заповнюючи їх на 2/3. Обережно увіткнути червоні сердечка в кожну формочку.
Поставити в нагріту до 180 градусів духовку і випікати 15 хвилин. Готові капкейки остудити.
Приготувати крем. Розм'якшене вершкове масло, цукрову пудру і ваніль збивати міксером хвилин п'ять до повітряного стану. Додати вершковий сир і знову збити до пишності й однорідності.
Готовий крем перекласти в кондитерський мішок і прикрасити ним остиглі капкейки.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, як приготувати крем-сир "Філадельфія" вдома: за посиланням можна почитати докладний рецепт приготування від шеф-кухаря та судді проєкту "МастерШеф" Володимира Ярославського.